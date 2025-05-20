Трендовые джинсы лета и аксессуары: стилист дал новый совет модникам

Известный стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов назвал самые трендовые джинсы лета, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.





"Белые Джинсы – острая необходимость в весенне-летний период и один из любимых элементов гардероба парижанок! Как и с чем носить белые джинсы? Они отлично будут смотреться с серым и черным верхом и с темными аксессуарами на контрасте, а белые майки и футболки в паре с такими джинсами сделают образ особенно свежим. И подумайте также про белые юбки и шорты-бермуды", – написал он.

Ранее известный стилист опубликовал фотографии лучших курток на межсезонье.