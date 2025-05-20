#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
511.59
575.28
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
511.59
575.28
6.33
События

Трендовые джинсы лета и аксессуары: стилист дал новый совет модникам

Александр Рогов дал новый совет для модников, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 00:11 Фото: Telegram/Александр Рогов
Известный стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов назвал самые трендовые джинсы лета, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.


"Белые Джинсы – острая необходимость в весенне-летний период и один из любимых элементов гардероба парижанок! Как и с чем носить белые джинсы? Они отлично будут смотреться с серым и черным верхом и с темными аксессуарами на контрасте, а белые майки и футболки в паре с такими джинсами сделают образ особенно свежим. И подумайте также про белые юбки и шорты-бермуды", – написал он.

Ранее известный стилист опубликовал фотографии лучших курток на межсезонье.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Сотни алматинских абитуриентов отдали мошенникам миллионы тенге за "обучение в Гарварде"
События
23:35, 20 мая 2025
Сотни алматинских абитуриентов отдали мошенникам миллионы тенге за "обучение в Гарварде"
Какие вы, алматинцы, счастливые: снимки природы Алматинской области поразили Казнет
События
21:38, 20 мая 2025
Какие вы, алматинцы, счастливые: снимки природы Алматинской области поразили Казнет
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на среду
События
20:08, 20 мая 2025
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на среду
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: