Трендовые джинсы лета и аксессуары: стилист дал новый совет модникам
Фото: Telegram/Александр Рогов
Известный стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов назвал самые трендовые джинсы лета, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в Telegram.
"Белые Джинсы – острая необходимость в весенне-летний период и один из любимых элементов гардероба парижанок! Как и с чем носить белые джинсы? Они отлично будут смотреться с серым и черным верхом и с темными аксессуарами на контрасте, а белые майки и футболки в паре с такими джинсами сделают образ особенно свежим. И подумайте также про белые юбки и шорты-бермуды", – написал он.
Ранее известный стилист опубликовал фотографии лучших курток на межсезонье.
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