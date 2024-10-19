Опубликовали список из 20 книг для освоения профессиональных навыков
Фото: pixabay
В социальной сети Х опубликовали список книг для освоения важных навыков, сообщает Zakon.kz.
Заядлым книголюбам некоторые рекомендованные книги могут показаться базовыми, но что-то новое все равно можно найти.
20 Books To Master 5 Skills pic.twitter.com/ZGFubpDjSV— Library Mindset (@librarymindset) October 17, 2024
Авторы рекомендаций распределили книги на пять категорий.
Продуктивность:
- "Искусство лени", Library Mindset;
- "В работу с головой", Кэл Ньюпорт;
- "Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих", Джеймс Клир;
- "Съешьте лягушку! 21 способ научиться успевать", Брайан Трейси.
Коммуникативность:
- "Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей", Дейл Карнеги;
- "Говори как в ТED", Кармин Галло;
- "Трудные диалоги. Что и как говорить, когда ставки высоки", Керри Паттерсон, Джозеф Гренни, Рон Макмиллан, Эл Свитцлеp;
- "Никаких компромиссов. Веди переговоры так, словно от них зависит твоя жизнь", Восс Крис.
Бизнес:
- "Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем", Фил Найт;
- "От хорошего к великому", Джим Коллинз;
- "От нуля к единице", Блейк Мастерс и Питер Тиль;
- "Бизнес-приключения", Джон Брукс.
Личные финансы:
- "Самый богатый человек в Вавилоне", Джордж Самюэль Клейсон;
- "Богатый Папа, Бедный Папа", Роберт Кийосаки и Шэрон Л Лектер;
- "Психология денег. Вечные уроки богатства, жадности и счастья", Морган Хаузел;
- "Скоростная полоса миллионера. Как разбогатеть быстро и выйти на пенсию молодым", Эм-Джей ДеМарко.
Поведение человека:
- "Законы человеческой природы", Роберт Грин;
- "48 законов власти", Роберт Грин;
- "Преступление и наказание", Фёдор Достоевский;
- "Думай медленно… решай быстро", Даниэль.
"Самое время формировать список на следующий год и продолжать развиваться", – оставили восторженные отзывы комментаторы.
А 10 октября Нобелевскую премию по литературе получила южнокорейская писательница Хан Ган.
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