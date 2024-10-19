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Опубликовали список из 20 книг для освоения профессиональных навыков

Книги, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 08:33 Фото: pixabay
В социальной сети Х опубликовали список книг для освоения важных навыков, сообщает Zakon.kz.

Заядлым книголюбам некоторые рекомендованные книги могут показаться базовыми, но что-то новое все равно можно найти.

Авторы рекомендаций распределили книги на пять категорий.

Продуктивность:

  • "Искусство лени", Library Mindset;
  • "В работу с головой", Кэл Ньюпорт;
  • "Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих", Джеймс Клир;
  • "Съешьте лягушку! 21 способ научиться успевать", Брайан Трейси.

Коммуникативность:

  • "Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей", Дейл Карнеги;
  • "Говори как в ТED", Кармин Галло;
  • "Трудные диалоги. Что и как говорить, когда ставки высоки", Керри Паттерсон, Джозеф Гренни, Рон Макмиллан, Эл Свитцлеp;
  • "Никаких компромиссов. Веди переговоры так, словно от них зависит твоя жизнь", Восс Крис.

Бизнес:

  • "Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем", Фил Найт;
  • "От хорошего к великому", Джим Коллинз;
  • "От нуля к единице", Блейк Мастерс и Питер Тиль;
  • "Бизнес-приключения", Джон Брукс.

Личные финансы:

  • "Самый богатый человек в Вавилоне", Джордж Самюэль Клейсон;
  • "Богатый Папа, Бедный Папа", Роберт Кийосаки и Шэрон Л Лектер;
  • "Психология денег. Вечные уроки богатства, жадности и счастья", Морган Хаузел;
  • "Скоростная полоса миллионера. Как разбогатеть быстро и выйти на пенсию молодым", Эм-Джей ДеМарко.

Поведение человека:

  • "Законы человеческой природы", Роберт Грин;
  • "48 законов власти", Роберт Грин;
  • "Преступление и наказание", Фёдор Достоевский;
  • "Думай медленно… решай быстро", Даниэль.
"Самое время формировать список на следующий год и продолжать развиваться", – оставили восторженные отзывы комментаторы.

А 10 октября Нобелевскую премию по литературе получила южнокорейская писательница Хан Ган.

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