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Южнокорейская писательница получила Нобелевскую премию 2024 года

Нобелевская премия, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 05:22 Фото: Х/NobelPrize
10 октября Нобелевскую премию по литературе вручили южнокорейской писательнице Хан Ган, сообщает Zakon.kz.

Как передает Шведская академия в Стокгольме, благодаря поэтичному и экспериментальному стилю Хан Ган стала новатором в современной прозе.

"В своем творчестве Хан Ган сталкивается с историческими травмами и невидимыми наборами правил, каждый раз обнажая хрупкость человеческой жизни", – объяснил свое решение комитет.

В 2016 году Хан Ган стала лауреатом Букеровской премии за роман "Вегетарианка". В нем рассказывается о женщине, решивший перестать есть мясо. Кстати, это первый роман из ее творчества, который был переведен на английский язык.

Днем ранее стал известен лауреат Нобелевской премии по физике. Ее вручили за первые исследования искусственного интеллекта.

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