Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 августа

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на вторник 20 августа, сообщает Zakon.kz.

Овен

Ваша повышенная активность привлечет симпатии окружающих. Но знайте меру, в противном случае перепад настроения и переутомление гарантированы. Возможны неожиданные расходы. Вечером отдохните так, как вам нравится.

Телец

Возможное ухудшение отношений с коллегами и начальством. Также и с близкими будет нелегко. Уж постарайтесь в общении не проявлять напористость и повышенные тона. Может, свою энергию направить на уборку? Вечером расслабьтесь: прогуляйтесь или полежите в теплой ванне.

Близнецы

Что-то пойдет не по плану в любовных отношениях. Старайтесь не сильно загружать голову этими событиями, сегодня вообще день не для любви и отношений. Вечером желательно отдохнуть в спокойной обстановке.

Рак

Сегодня нервничать будет бесполезно и вредно. Держите эмоции в руках и не реагируйте на провокации. Проявите рассудительность и здравый смысл. Ждите незваного гостя или новостей.

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Лев

Уладьте старые дела, а новые проекты отложите на потом. Вечером наступит удачный момент для того, чтобы сделать шаг вперед в отношениях. Не исключены и подарки или покупки, которые очень порадуют вас.

Дева

Появится возможность реализовать новые планы. А вот в быту могут возникнуть небольшие проблемы, но вы с ними быстро разберетесь. К вечеру можно будет с чистой совестью отдохнуть.

Весы

Сбавьте темп работ. Не переусердствуйте, возьмите передых. Постарайтесь расслабиться и жить полной жизнью, чтобы оценить ее радости. Вечер посвятите себе и близким: покупки, кино, рестораны.

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Скорпионы

Не планируйте каких-либо важных дел, поскольку обстановка сегодня неопределенная. Будьте осторожны, возможны интриги завистников. Действуйте по своей интуиции и никого не слушайте. Зато не исключается факт пополнения вашего кошелька.

Стрелец

Придется тщательно изучить сложившуюся ситуацию и просчитать наилучший вариант. Потребуется серьезно поразмыслить, чтобы не допустить ошибок. Вечером уделите время близким, им нужна ваша поддержка или помощь. И осторожнее с деньгами: велика вероятность по рассеянности что-то потерять или не дождаться сдачи.

Козерог

Контролируйте любую ситуацию. Будь то на работе, либо дома. Видимо без вашего участия проблемы не решатся в оперативном режиме. Сегодня вы "на гребне волны". К концу дня можно себя побаловать игристым или просто хорошо отдохнуть с семьей.

Фото: pixabay

Водолей

Противоречивый день. Несмотря на внешнее благополучие, вы можете ощущать повышенную нервозность. В связи с этим хаотичная смена настроения возьмет вверх. Держите эмоции под контролем, иначе можете сделать близким больно. Вечер желательно провести в уединении.

Рыбы

Отличный день для реализации своих целей. Но будьте готовы, что неожиданно придется изменить первоначальные планы или взять на себя новые обязанности. Вечером звезды советуют не рисковать и следить за своим кошельком.

Также стали известны признаки кармических отношений.