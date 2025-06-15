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Известный астролог назвала знак зодиака, которому предстоят перемены

Астрология, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2025 15:04 Фото: pixabay
Известный астролог Тамара Глоба в своем эксклюзивном прогнозе раскрыла знак зодиака, представителей которого ждут невероятные перемены до конца года, сообщает Zakon.kz.

Речь, по мнению астролога, о представителях зодиакального созвездия Весы, которые традиционно стремятся к балансу во всех сферах жизни. Они вступят во вторую половину 2025 года под исключительно благоприятным расположением светил.

"С июля по декабрь 2025 года Весов ожидает поистине волшебный период в личной жизни. Для тех, кто еще не обрел свою вторую половинку, эти месяцы могут стать судьбоносными – звезды способствуют возникновению искренних и глубоких отношений. Новые знакомства будут отличаться особой гармонией и взаимопониманием, а чувства могут вспыхнуть внезапно, но окажутся удивительно прочными", – сообщила астролог.

Тех же, кто уже состоит в отношениях, по словам Тамары Глоба, ждет период укрепления эмоциональных связей. Существующий союз наполнится новыми красками, а совместное времяпрепровождение принесет особую радость и тепло.

Она советуют Весам в этот период быть особенно внимательными к партнеру – взаимопонимание станет залогом решения любых возможных разногласий.

"Карьерная сфера для Весов в этот период обещает быть не менее плодотворной, чем личная жизнь. Вторая половина 2025 года откроет перед представителями этого знака уникальные возможности для профессиональной реализации. Их природные таланты и приобретенные навыки получат заслуженное признание коллег и руководства", – предупреждает астролог.

По ее мнению, успешными окажутся те Весы, которые проявят инициативу в новых проектах, продемонстрируют свои организаторские способности, а также смогут создать гармоничную атмосферу в коллективе.

Пожалуй, самым ценным уроком второй половины 2025 года для Весов станет умение находить радость в повседневности.

Ранее астрологи назвали знаки, которым крупно повезет с 12 июня. 

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Андрей Дюсупов
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