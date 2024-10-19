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Сколько нужно калорий в день для достижения оптимального веса

Сколько нужно калорий в день, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 16:21 Фото: freepik
Питание и здоровье неразрывно связаны, но для достижения оптимального веса важен баланс. Каждый человек должен учитывать свои индивидуальные потребности, чтобы правильно рассчитать необходимое количество калорий в день, сообщает Zakon.kz.

Потребление правильного количества калорий помогает поддерживать здоровье и предотвращать заболевания. При этом избыток или дефицит калорий может также негативно сказаться на организме. Чтобы достичь этого баланса, важно учитывать уровень физической активности и личные цели в питании.

Сколько калорий нужно в день, зависит от возраста, пола, уровня активности и целей (похудение, поддержание веса или набор массы).

Чтобы рассчитать калории по весу, можно использовать формулу Харриса-Бенедикта, которая поможет понять, сколько калорий вам нужно ежедневно для похудения и поддержания веса.

  • Женщинам: 5 + (10*вес в кг) + (6,25*рост в см) − (5*возраст) = BMR (basal metabolic rate, или базовый уровень метаболизма).
  • Мужчинам: (10*вес в кг) + (6,25*рост в см) − (5*возраст) − 161 = BMR (basal metabolic rate, или базовый уровень метаболизма)

В среднем в день необходимо:

  • Для женщин этот показатель составляет 1 800-2 400 калорий.
  • Для мужчин – 2 200-3 000 калорий.

Правильный расчет калорийности питания – ключ к поддержанию здоровья и достижению фитнес-целей. Зная свой базальный метаболизм и уровень физической активности, можно достичь нужного баланса в питании, что поможет предотвратить заболевания и поддерживать оптимальный вес.

Ранее медики рассказывали, что разгрузочные дни – хорошая альтернатива изнуряющим диетам. А также поделились какие правила важно нужно соблюдать, чтобы похудеть и не навредить здоровью.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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