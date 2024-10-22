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Неочевидную опасность молочных продуктов назвал врач

Вреди и польза молочных продуктов, творог, молоко, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 10:02 Фото: pexels
О пользе молочных и кисломолочных продуктов известно много, их считают одним из столпов правильного питания. Но далеко не всем творог и кефир несут пользу, сообщает Zakon.kz.

По словам заслуженного врача России Андрея Осипова, кисломолочные продукты как полезны, так и вредны.

Каждый из таких продуктов можно оценить с точки зрения вредоносности для определенных людей, пишет "Подмосковье сегодня". Например, кефир может вызывать нарушения пищеварения и оказывать ослабляющее действие на кишечник. Сыры вредны высоким процентом жирности.

Врач предупредил и о вреде самого молока, которое может вызывать аллергию. У людей с лактазной недостаточностью молоко способно спровоцировать нарушения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). А творог, отличающийся высоким содержанием белка, оказывает негативное влияние на почки. Также его потребление может приводить к остеопорозу, подчеркнул Осипов.

"Исключением из этого является простокваша и йогурт, однако все эти продукты должны использоваться только при нормальном сроке годности", – заключил он.

Ранее эксперты рассказали, сколько нужно калорий в день для достижения оптимального веса.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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