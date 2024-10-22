Неочевидную опасность молочных продуктов назвал врач
По словам заслуженного врача России Андрея Осипова, кисломолочные продукты как полезны, так и вредны.
Каждый из таких продуктов можно оценить с точки зрения вредоносности для определенных людей, пишет "Подмосковье сегодня". Например, кефир может вызывать нарушения пищеварения и оказывать ослабляющее действие на кишечник. Сыры вредны высоким процентом жирности.
Врач предупредил и о вреде самого молока, которое может вызывать аллергию. У людей с лактазной недостаточностью молоко способно спровоцировать нарушения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). А творог, отличающийся высоким содержанием белка, оказывает негативное влияние на почки. Также его потребление может приводить к остеопорозу, подчеркнул Осипов.
"Исключением из этого является простокваша и йогурт, однако все эти продукты должны использоваться только при нормальном сроке годности", – заключил он.
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