Зеленый чай как "Оземпик", модные диеты для похудения – доктор Мясников высказал свое мнение

Известный советский и российский врач Александр Мясников высказался о пользе зеленого чая, а также порассуждал о методах сбросить лишний вес, сообщает Zakon.kz.

По словам доктора, зеленому чаю приписывают массу лечебных свойств.

"И в этом есть свое рациональное зерно. Помимо кофеина – масса антиоксидантов и других биологически активных средств. Онкология, кардиология, косметика – везде можно встретить работающие препараты на основе зеленого чая", – написал Мясников в своем Telegram–канале.

Он отметил также, что сейчас зеленый чай "вошел в моду" как средство для снижения веса.

"Его даже называют природным "Оземпиком". И не без основания. Зеленый чай увеличивает выработку GLP-1, кишечного пептида, который побуждает поджелудочную железу высвобождать инсулин после еды. Этот инсулин, в свою очередь, снижает уровень сахара в крови. GLP-1 также замедляет скорость, с которой пища покидает желудок, и влияет на области мозга, регулирующие голод. То есть делает то же, что и "Оземпик", только в разы с меньшей силой и эффективностью", – указал врач.

При этом он акцентировал внимание на нерушимом, с его точки зрения, постулате : "Нет какого-то одного специфического пищевого продукта, добавки, лекарства, которое может надежно и надолго снизить вес. Только изменение образа жизни".

И далее Александр Мясников, который, стоит отметить, в свой 71 год имеет превосходную физическую форму, ответил на вопрос о том, реально ли снизить вес, начав считать калории, количество белка, углеводов, жиров и держать это за основу своего рациона. По его мнению, этого недостаточно.

"Вот вам еще один постулат: не важно, что вы съели, важно, что всосалось! Вы можете есть продукты, на упаковке которых все будет написано очень правильно. И все равно поправляться. Снижение (набор) веса неправильно рассматривать только как производное "сколько калорий съел минус сколько калорий потратил". Это несомненно так, но есть нюанс", – пишет врач.

Он продолжил, что 75% наших энергетических затрат – это базальный обмен, то, что уходит на поддержание работы сердца, легких, перистальтики кишечника и тому подобного. В среднем это 20-22 ккал на 1 кг веса.

"Наш вес и обмен регулируются сложной системой гормонов, цель которых удерживать систему в равновесии. Как только мы начинаем процесс резкого снижения веса, организм дает гормонам команду: "режим война, нас больше не кормят!" И включается режим экономии – снижаются базальные энергозатраты, на поддержание 1 кг веса тратится уже не 22, а всего 15 ккал. Да, те 25% затрат калорий, которые мы тратим при движении, также определяют базальный обмен. Мы двигаемся интенсивно – и энергозатраты в покое тоже растут. Но голод – куда более сильный стимул для включения режима экономии. При этом также повышаются гормоны, провоцируя аппетит и отложение жира", – пояснил Мясников.

Поэтому, по его словам, те, кто резко пытается снизить вес, неправильно оценивают свои энергозатраты. И, кстати, если единожды снизить базальный обмен, он вернется к норме не скоро после возвращения человека к своему привычному образу жизни.

Далее он остановился на постулате: "не важно, что вы съели, важно, что всосалось".

"Пример, железо. Его много в овощах и фруктах, крупах, но оно из них не всасывается. А из мяса всасывается очень хорошо. Многие аминокислоты есть в одних продуктах и отсутствуют в других, причем набор их отличается от продукта к продукту. Молчу уже про витамин В12 (и другие). На "всасывании" сидит микробиом. Он решает, что организм возьмет, а что нет. Более того, эти бактерии вырабатывают ферменты, которых в человеческом организме нет. И при несбалансированных диетах наш организм начинает переваривать то, что в норме природой не предусмотрено. Ну не голодать же микробиому. И кто посчитает эти незапланированные калории?", – пишет доктор.

Поэтому, по его словам, вывод следующий: хотите снижать вес – поставьте реальные цели.

"Хотите оставаться здоровым и надежно снизить вес? Делайте это постепенно (5% от веса в первые три месяца). "Обманите" гормональную систему, стоящую на страже нашего веса. Главное – сбалансированное питание, не кидаться в модные диеты. Только изменением питания вы ничего не добьетесь. Обязательны регулярные физнагрузки", – советует Мясников.

К слову, он отметил, что, теряя вес, человек теряет не только жир, но и мышцы.

"Причем 25% от потерянного веса – мышечная масса. Изменить это соотношение могут только физнагрузки. Потом вы набираете вес, но теперь соотношение жира и мышечной массы другое – во вновь прибавленном весе у вас будет жира больше, а мышц меньше. И, "дергая" вес туда-сюда, вы постепенно меняете структуру и форму тела в неблагоприятную сторону: мышц становится все меньше, а жира все больше", – резюмировал Мясников.

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