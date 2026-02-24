#Референдум-2026
#Казахмыс
Советы

Почему мы просыпаемся среди ночи и не можем уснуть

девушка, сон, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 13:00
Феномен раннего пробуждения между 3 и 4 часами утра получил объяснение от специалистов, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, по данным специалистов, в предрассветные часы в организме наблюдается гормональный дисбаланс.

"Между тремя и четырьмя часами уровень мелатонина очень высокий, тогда как кортизол и серотонин находятся на низком уровне", – объясняет эксперт изданию Focus в статье, которую перевел "АиФ".

Известно, что мелатонин отвечает за поддержание сна – он снижает температуру тела и артериальное давление. Кортизол, напротив, помогает организму проснуться. Когда их соотношение временно меняется, сон может стать поверхностным – человек внезапно просыпается.

Кроме того, отмечено в продолжении, в это время активность некоторых участков мозга снижается, что делает человека более чувствительным к тревожным мыслям.

"В этот период люди особенно восприимчивы к негативным переживаниям. Именно поэтому ночью проблемы кажутся серьезнее, чем днем", – предупреждают эксперты.

Чтобы снова заснуть, следует придерживаться нескольких правил: не смотреть на часы, не включать яркий свет и не брать телефон, так как свет подавляет выработку мелатонина и мешает организму снова перейти в фазу сна.

Если же сон не возвращается, ненадолго встать.

"Спокойное нейтральное занятие помогает снизить напряжение лучше, чем попытки "заставить" себя уснуть", – добавили специалисты.

Таким образом, пробуждение в предрассветные часы – естественная реакция организма на колебания гормонов.

Эксперты подчеркивают: паниковать не стоит, важно сохранять спокойствие и не усиливать тревогу.

Ранее мы также рассказывали, что ежедневный недосып приводит к ряду негативных последствий для организма, предупредил врач-сомнолог. Недостаточное время отдыха повышает риск возникновения сердечно-сосудистых патологий.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
