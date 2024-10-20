Нормально ли смотреть сериалы запоем и о чем это может говорить – эксперт

Когда выходит очередной сезон сериала, многие буквально живут от недели к неделе, чтобы дождаться новой серии. А некоторые предпочитают смотреть его полностью и не могут оторваться. Оказывается, не все так просто, сообщает Zakon.kz.

Формат сериалов, доступных для так называемого "запойного просмотра", изучили ученые. Исследователи при этом отметили, что нередко сам такой формат, когда все серии в доступе, делает сериал более привлекательным.

В рамках работы было показано, что потребители контента нередко заранее планируют просмотр сериалов и многосерийных шоу. Ученые отметили, что чем более последовательным является шоу, тем выше вероятность, что смотреть его будут запоем. Участники работы даже отмечали, что они готовы заплатить деньги, чтобы получить доступ к закрытым сериям пораньше и с удовольствием посмотреть их полностью.

Но вот насколько это нормально, объяснил в беседе с aif.ru психоаналитик Алексей Мелехин.

"Надо понимать, что просмотр сериалов является неким поведением-индикатором. Когда человек запоем начинает смотреть сериалы, это чаще всего является свидетельством какой-то сенсорной эмоциональной разгрузки. То есть человек отвлекается, заполняет себя чем-то", – рассказал психолог.

Он отметил, что такое поведение сродни курению или перееданию, когда человек начинает запоем что-то поглощать, чтобы отвлечься или успокоиться, а также сделать себе приятное.

"Вторая причина, когда люди запоем просматривают сериалы или иные фильмы, – когда им не хватает эмоций или впечатлений, которые они не могут получить в обычной жизни, но очень бы хотели. Это могут быть страдания, эмоции борьбы, эмоции внутренней мобилизации, эмоции драмы. И самый простой способ получить и пережить эти эмоции – сериалы", – предупреждает специалист.

Мелехин поясняет, что кроме того, просмотр сериалов запоем – способ обработать какую-то эмоцию. То есть, подобное поведение выполняет еще и функцию обработки травматического опыта, стресса, посттравматического стресса и так далее. По словам психолога, с помощью сериалов человек может обработать или уменьшить свою эмоциональную боль.

"Четвертое – это может быть индикатором прокрастинации. Это срабатывает, когда у человека слишком высокие стандарты к себе, он чересчур жестко и жестоко относится к самому себе. И чтобы снизить это давление на себя, отвлечься, ему нужен объект переключения", – рассказал Мелехин.

Таким образом, подчеркивает эксперт, сериалы для каждого человека выполняют какую-то неповторимую психологическую функцию. И в том, что это за функция, разбираться надо индивидуально.

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