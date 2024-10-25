Козерог, Лев, Овен: кто еще способен покорить вершины

Психологи считают, что удача – это не благоприятное стечение обстоятельств, а наша готовность ими воспользоваться. А астролог Юлия Величко рассказала, кто из знаков зодиака входит в список самых удачливых, сообщает Zakon.kz.

Козерог

Если кто-то и умеет ставить цели и достигать их, то это Козерог. Люди, рожденные под этим знаком, поразительно трудолюбивы и терпеливы. Они словно марафонцы, готовые бежать долго и уверенно к своей мечте, несмотря на трудности.

Лев

Если Козерог берет своим упорством, то Лев завоевывает успех обаянием и природной харизмой. Львы любят быть в центре внимания, и эта черта помогает им достигать больших высот. Они буквально светятся уверенностью в себе, что привлекает к ним людей и возможности.

Овен

Овны известны своей смелостью и уверенностью. Их невозможно остановить, когда они видят перед собой цель. Эти люди не боятся риска и с радостью берут на себя ответственность. Овны не просто идут к успеху – они мчатся к нему на полной скорости.

Скорпион

Скорпионы – прирожденные стратеги. Они способны видеть возможности там, где другие проходят мимо, они умны, проницательны и целеустремлены. Глубинное понимание психологии людей помогает Скорпионам строить эффективные связи и находить подход даже к самым сложным ситуациям.

Телец

Это настоящие трудоголики, которые достают успеха благодаря упорному труду и стойкости. Они могут не стремиться к публичности, как Львы, но всегда четко знают, чего хотят. Тельцы, как отмечено в публикации издания WomanHit.ru, умеют наслаждаться жизнью, но при этом обладают исключительной целеустремленностью.

Все мы знаем, что долги – это плохо. Они часто становятся причиной конфликтов и разрыва даже самых крепких дружеских и семейных связей. Профессиональные астрологи и психологи утверждают, что определенным знакам зодиака действительно лучше не доверять свои сбережения. Эксперты уверены, что Близнецам, Рыбам и Стрельцам категорически не рекомендуется давать деньги в долг.