Время больших дел: гороскоп для всех знаков зодиака на 27 октября

Астрологи опубликовали гороскоп на воскресенье, 27 октября 2024 года, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овен будет готов подумать о своем будущем. Не помечтать, витая в облаках, а конкретно решить, куда двигаться дальше. Планы будут отличаться четкостью и вниманием к мелочам, а потому их претворение в жизнь – всего лишь вопрос времени. Единственное "но": уделяя внимание будущему, Овну сегодня не следует забывать и о настоящем, точнее – о людях, которые находятся вокруг. Не стоит донимать их придирками и ворчанием, даже если кажется, что они все делают не так.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Меньше всего на свете Тельца будет волновать чужое мнение – по крайней мере, именно так он себя будет вести. Звезды наделяют его уверенностью в том, что он делает все как надо, а окружающие с их советами лишь мешают. Так что сегодня не стоит попадаться Тельцу под горячую руку – если он занят каким-то делом, то в запале способен высказать все, что считает нужным. А вот спросить его мнения в каком-то вопросе можно, и даже приветствуется: он будет польщен.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Отличный день для того, чтобы подумать о будущем. Впрочем, для начала надо доделать дела в настоящем, которые висят над Близнецами, как дамоклов меч, мешая двигаться дальше. Звезды говорят, что наиболее эффективной окажется работа по дому. Приведя в порядок пространство вокруг, можно начать приводить в порядок свои идеи и планы. Сегодня не бойтесь дерзать. Поставив перед собой новую цель, Близнецы поймут, как ее можно добиться.

Рак (21 июня – 22 июля)

Рак способен для любой проблемы найти десяток возможных решений, а потом выбрать из них то, которое окажется самым эффективным и простым. Мозг будет работать точно, как швейцарские часы, а руки – аккуратно, как у кассира в швейцарском банке. Этот день можно назвать для Рака идеальным в решении любых вопросов, кроме тех, где нужно проявить тактичный подход. Чем-чем, а швейцарской дипломатичностью он сегодня отличаться не будет.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня во Льве проснется настоящий бухгалтер. Он сумеет к любой проблеме подойти с ясной головой, прогнав эмоции прочь. Это отличный день для того, чтобы провести ревизию семейного бюджета, спланировать траты на будущее и подумать, как получить еще больший доход. Впрочем, и в любых других сферах, даже в любви, Лев сегодня будет настроен столь же практично, заменив язык чувств на язык строгих фактов и цифр.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Граница между уверенностью и самоуверенностью Девы будет практически не видна. Во всяком случае, окружающим. Сама Дева может считать, что она просто делает дело, нацелена на результат и требует того же от всех, кто находится рядом. Однако со стороны ценные указания Девы могут походить на кнут надсмотрщика, а ее прямота по поводу и без – на критику без пощады. Звезды советуют умерить свой пыл, иначе так и до бунта недалеко.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы могут демонстрировать упадок сил и нежелание концентрироваться на любых деловых вопросах. Даже если они захотят, то вряд ли сумеют проявить инициативу, поэтому звезды гороскопа советуют им не напрягаться. Если ситуация потребует активных действий, им стоит присмотреться к людям вокруг: кто-то из них точно знает, что делать, и не прочь поруководить. Весам же сегодня полезно позволить немного собой покомандовать.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Звезды советуют Скорпиону выбирать нестандартные пути: обычный подход к делам не даст нужных результатов. Творчество – это умение мыслить не так, как все, и оно сегодня пригодится Скорпиону даже в самых практичных вопросах. Придумать хитрый рабочий план, превратить разговор с начальником в театральную постановку – сегодня Скорпион будет способен на самые невероятные, непредсказуемые ходы. Его изобретательность и креатив не будут знать предела.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Мысли Стрельца будут постоянно вертеться вокруг неотложных дел. Вплоть до того, что даже на отдыхе, в кругу близких, мысль о том, как решить ту или иную проблему, не будет давать ему покоя. Из-за этого бедный Стрелец способен буквально разрываться между делами и домом; с работы он может украдкой звонить домой, из дома – на работу. Его усилия не пропадут даром: сегодняшняя бурная деятельность Стрельца окажется на редкость успешной и продуктивной.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня у Козерога огромный потенциал. День наделяет его активностью, творческой жилкой, коммуникабельностью и смекалкой. Такой великолепный коктейль, если смешать его в правильных пропорциях, поможет Козерогу в два счета разделаться с любой задачей – даже нестандартной. Сегодня Козерог способен придумать элегантные и остроумные решения проблем, к которым окружающие (или даже он сам) долгое время не могли подступиться.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолей разгонится так, что остановиться станет для него целой проблемой. Его мозг, да и весь организм, будет работать в форсированном режиме, выкладываясь по максимуму. Из-за этого окружающие могут казаться ускорившемуся Водолею сонными мухами, которые двигаются и соображают как при замедленной съемке. Неудивительно, что Водолей будет пытаться их подгонять, пользуясь при этом не самыми деликатными методами.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Обстоятельства будут поторапливать Рыб, буквально подталкивая в спину. Даже если быстро действовать и принимать решения не их стиль, Рыбы сумеют приспособиться к новому ритму. Ключом к такому преображению станет волшебное слово "надо" – сегодня Рыбы склонны очень серьезно относиться к своим обязанностям. Впрочем, несмотря на суету, сами они не останутся внакладе: Рыбы будут чувствовать себя как никогда полезными и нужными. То есть практически счастливыми.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта1001goroskop.