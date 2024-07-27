Субботний гороскоп для всех знаков зодиака на 27 июля

Астрологи опубликовали гороскоп на субботу, 27 июля, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня Овну потребуется вся его дипломатичность! Вопросы, которые ему придется решать, будут слишком деликатными, чтобы озвучивать их прямо в лоб. Если Овен сегодня не будет задумываться о чувствах окружающих, то рискует нажить себе немало проблем и провалить любые (пусть даже самые простые) переговоры. Только проявив максимум терпения и такта, Овен сегодня может рассчитывать на то, что окружающие его правильно поймут.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня звезды гороскопа не советуют Тельцу вести с окружающими свою игру – есть риск проиграть. Если же в прошлом Телец пытался утаить или исказить информацию в каком-то вопросе, это может неожиданно выплыть наружу. Ничего не поделаешь, сегодня тайное в самый неудобный момент способно стать явным. Впрочем, поводы для волнений есть только у тех Тельцов, которым есть что скрывать, для остальных же день обещает быть позитивным и гармоничным.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецы могут вольно или невольно исполнять роль посредника и примирителя между враждующими лагерями. Ситуация вокруг них будет далека от идеальной: окружающие, в том числе и близкие люди, могут предъявлять друг другу взаимные претензии. Близнецы же неожиданно для себя попробуют сгладить непонимание сторон. Правда, это будет непросто: весь день бедные Близнецы могут чувствовать себя как между молотом и наковальней!

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодняшний день пройдет для Рака под девизом разбора полетов. Ничего не поделаешь – для того чтобы двигаться дальше, необходимо остановиться и оценить свои действия. Звезды гороскопа говорят, что у Рака сегодня будет шанс дать оценку своим поступкам и разглядеть возможные ошибки. Может быть, он это сделает сам, а может – с помощью окружающих. Сегодня конструктивная критика – это полезно и хорошо. Пусть даже и не совсем приятно.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня в любых делах Льву просто необходимо избавиться от застарелых стереотипов. День предоставит ему хорошие возможности, но только в том случае, если он будет действовать смело и нестандартно. Окружающие оценят его новаторский подход и даже самые революционные идеи. Другими словами, консервативные пути сегодня не для Льва, жизнь ждет от него свежих идей, вдохновения и креатива.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Дева рискует посвятить весь день выяснению каких-то моментов, которые вдруг покажутся ей важными. Это может касаться ее личных взаимоотношений с кем-то или любых, даже мелких, вопросов. В своих разборках и поисках истины Дева способна кого угодно вывести из себя. Самое интересное, что уже на следующий день Дева может спокойно пройти мимо того, что сегодня ее так взволновало.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня день, когда Весы могут волей-неволей вспомнить о совершенных ими ошибках. Возможно, дадут о себе знать их последствия, а может быть, ситуация повторится, вызвав у Весов ощущение дежавю. Или же, напротив, Весы сумеют избежать новых промахов, только если вспомнят о старых. Так или иначе, сегодня им не стоит закрывать глаза на свои старые просчеты. Ведь опыт, как известно, вещь бесценная, и не зря за одного битого двух небитых дают.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня Скорпион может испытывать внутренний конфликт. Похоже, не все, что ему приходится делать, он одобряет, – какие-то вещи ему не по душе, так как противоречат его пониманию ситуации. Звезды гороскопа советуют Скорпиону сегодня потратить какое-то время на то, чтобы разобраться в своих чувствах. Так ли ему не нравится то, что он вынужден делать? Если ответ "да", возможно, Скорпиону пора принять меры. Или же поделиться своими сомнениями с близкими людьми.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня окружающие будут настроены по отношению к Стрельцу очень критично, поэтому звезды гороскопа советуют ему по возможности свести общение к минимуму. Особенно с людьми, от которых Стрелец зависит, – например, с начальством. Если же это не удастся, Стрельцу следует сделать все, чтобы к его действиям и словам невозможно было придраться. Особенно же сегодня не стоит выступать с идеями и инициативами: привлекая к себе внимание окружающих, Стрелец имеет все шансы оказаться крайним.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня удивительный день, когда в делах Козерогу не стоит ждать подвоха. Конечно, это не значит, что он может полностью расслабиться в надежде на кристальную честность окружающих. Однако факт остается фактом: сегодня вероятность того, что Козерога введут в заблуждение или попытаются обмануть, близка к нулю. Поэтому день хорош для переговоров и заключения сделок – особенно тех, в которых присутствует доля риска.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня Водолею стоит пересмотреть свои планы на будущее, в том числе и глобальные. Возможно, в них вкралась ошибка и Водолей уже давно идет не по тому пути? Время от времени необходимо корректировать свои действия, сверяя их с реальностью. Потратив сегодня на это день, Водолей не пожалеет: это избавит его от иллюзий и заблуждений, которые тормозили прогресс. Только сделав это, он сможет продвинуться дальше.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Не исключено, что сегодня Рыбам придется давать перед кем-то отчет в своих действиях или словах. В этот день их могут ждать всевозможные ревизии, проверки или просто необходимость объяснять свои поступки. Однако как бы неприятно это ни было, Рыбам стоит набраться терпения и взять себя в руки. Если сегодня они сохранят невозмутимость, то без труда сумеют объясниться. Если же поддадутся соблазну вступить с проверяющими в спор, то разбирательство рискует затянуться еще надолго.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.