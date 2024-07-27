Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Субботний гороскоп для всех знаков зодиака на 27 июля

гороскоп, астрология, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 09:05 Фото: pixabay
Астрологи опубликовали гороскоп на субботу, 27 июля, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня Овну потребуется вся его дипломатичность! Вопросы, которые ему придется решать, будут слишком деликатными, чтобы озвучивать их прямо в лоб. Если Овен сегодня не будет задумываться о чувствах окружающих, то рискует нажить себе немало проблем и провалить любые (пусть даже самые простые) переговоры. Только проявив максимум терпения и такта, Овен сегодня может рассчитывать на то, что окружающие его правильно поймут.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня звезды гороскопа не советуют Тельцу вести с окружающими свою игру – есть риск проиграть. Если же в прошлом Телец пытался утаить или исказить информацию в каком-то вопросе, это может неожиданно выплыть наружу. Ничего не поделаешь, сегодня тайное в самый неудобный момент способно стать явным. Впрочем, поводы для волнений есть только у тех Тельцов, которым есть что скрывать, для остальных же день обещает быть позитивным и гармоничным.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецы могут вольно или невольно исполнять роль посредника и примирителя между враждующими лагерями. Ситуация вокруг них будет далека от идеальной: окружающие, в том числе и близкие люди, могут предъявлять друг другу взаимные претензии. Близнецы же неожиданно для себя попробуют сгладить непонимание сторон. Правда, это будет непросто: весь день бедные Близнецы могут чувствовать себя как между молотом и наковальней!

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодняшний день пройдет для Рака под девизом разбора полетов. Ничего не поделаешь – для того чтобы двигаться дальше, необходимо остановиться и оценить свои действия. Звезды гороскопа говорят, что у Рака сегодня будет шанс дать оценку своим поступкам и разглядеть возможные ошибки. Может быть, он это сделает сам, а может – с помощью окружающих. Сегодня конструктивная критика – это полезно и хорошо. Пусть даже и не совсем приятно.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня в любых делах Льву просто необходимо избавиться от застарелых стереотипов. День предоставит ему хорошие возможности, но только в том случае, если он будет действовать смело и нестандартно. Окружающие оценят его новаторский подход и даже самые революционные идеи. Другими словами, консервативные пути сегодня не для Льва, жизнь ждет от него свежих идей, вдохновения и креатива.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Дева рискует посвятить весь день выяснению каких-то моментов, которые вдруг покажутся ей важными. Это может касаться ее личных взаимоотношений с кем-то или любых, даже мелких, вопросов. В своих разборках и поисках истины Дева способна кого угодно вывести из себя. Самое интересное, что уже на следующий день Дева может спокойно пройти мимо того, что сегодня ее так взволновало.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня день, когда Весы могут волей-неволей вспомнить о совершенных ими ошибках. Возможно, дадут о себе знать их последствия, а может быть, ситуация повторится, вызвав у Весов ощущение дежавю. Или же, напротив, Весы сумеют избежать новых промахов, только если вспомнят о старых. Так или иначе, сегодня им не стоит закрывать глаза на свои старые просчеты. Ведь опыт, как известно, вещь бесценная, и не зря за одного битого двух небитых дают.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня Скорпион может испытывать внутренний конфликт. Похоже, не все, что ему приходится делать, он одобряет, – какие-то вещи ему не по душе, так как противоречат его пониманию ситуации. Звезды гороскопа советуют Скорпиону сегодня потратить какое-то время на то, чтобы разобраться в своих чувствах. Так ли ему не нравится то, что он вынужден делать? Если ответ "да", возможно, Скорпиону пора принять меры. Или же поделиться своими сомнениями с близкими людьми.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня окружающие будут настроены по отношению к Стрельцу очень критично, поэтому звезды гороскопа советуют ему по возможности свести общение к минимуму. Особенно с людьми, от которых Стрелец зависит, – например, с начальством. Если же это не удастся, Стрельцу следует сделать все, чтобы к его действиям и словам невозможно было придраться. Особенно же сегодня не стоит выступать с идеями и инициативами: привлекая к себе внимание окружающих, Стрелец имеет все шансы оказаться крайним.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня удивительный день, когда в делах Козерогу не стоит ждать подвоха. Конечно, это не значит, что он может полностью расслабиться в надежде на кристальную честность окружающих. Однако факт остается фактом: сегодня вероятность того, что Козерога введут в заблуждение или попытаются обмануть, близка к нулю. Поэтому день хорош для переговоров и заключения сделок – особенно тех, в которых присутствует доля риска.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня Водолею стоит пересмотреть свои планы на будущее, в том числе и глобальные. Возможно, в них вкралась ошибка и Водолей уже давно идет не по тому пути? Время от времени необходимо корректировать свои действия, сверяя их с реальностью. Потратив сегодня на это день, Водолей не пожалеет: это избавит его от иллюзий и заблуждений, которые тормозили прогресс. Только сделав это, он сможет продвинуться дальше.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Не исключено, что сегодня Рыбам придется давать перед кем-то отчет в своих действиях или словах. В этот день их могут ждать всевозможные ревизии, проверки или просто необходимость объяснять свои поступки. Однако как бы неприятно это ни было, Рыбам стоит набраться терпения и взять себя в руки. Если сегодня они сохранят невозмутимость, то без труда сумеют объясниться. Если же поддадутся соблазну вступить с проверяющими в спор, то разбирательство рискует затянуться еще надолго.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

Читайте также

Нутрициолог рассказала, кому лучше не есть яйца
Нутрициолог рассказала, кому лучше не есть яйца
Каким будет финал этой недели у представителей разных знаков
Каким будет финал этой недели у представителей разных знаков
неудача астрология полугодие советы
Кого из знаков зодиака ждут неприятные сюрпризы во второй половине 2024 года
Андрей Дюсупов
Интересное Гороскоп 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные дожди надвигаются на Казахстан
Сильные дожди надвигаются на Казахстан
дом певца из Азербайджана показал казахстанский блогер
Дом богатейшего азербайджанца показал казахстанский "отец мобилографии"
55-летний Стас Михайлов испугал подписчиков своим внешним видом
55-летний Стас Михайлов напугал подписчиков своим внешним видом
костюмы спортсменов на ОИ-2024
Образы знаменосцев сборной РК на церемонии открытия ОИ-2024 обсуждает Казнет
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: