Время для больших дел: воскресный гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи опубликовали гороскоп на воскресенье, 29 декабря 2024 года, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня Овен сумеет убедить кого угодно в чем угодно – если он в этом лично заинтересован. Его коммуникационные навыки и дар убеждения будут на высоте. Сухие факты и цифры Овен сумеет преподнести как захватывающий детектив, а его фразы будут рождаться на одном дыхании. Так что это отличный день, чтобы заручиться поддержкой окружающих или продвинуться в карьере. Если же сегодня есть необходимость вести переговоры с партнерами – лучшего переговорщика, чем Овен, не найти.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Телец должен гнуть свою линию и идти вперед, невзирая на преграды. Возможно, на своем пути он встретит чье-то сопротивление или даже открытое противодействие. Просьбу Тельца окружающие могут "не расслышать", идею зарубить на корню, а предложение – бойкотировать. Однако звезды говорят, что если Телец сегодня не отступит, то рано или поздно достигнет своей цели. Верьте в свой успех, и все у вас получится.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В этот день потребуется мощный стимул для того, чтобы нормально выполнять запланированные дела. Без этого они способны пролениться все воскресенье. Стимулом же, помогающим Близнецам мобилизоваться, может послужить что угодно: аврал, обещание прибыли, любознательность или любая другая заинтересованность в результате. На худой конец, роль такого вот стимула может сыграть страх вызвать чей-то гнев: это быстро вернет Близнецам бодрый настрой.

Рак (21 июня – 22 июля)

Будет полезна хорошая трудотерапия – даже несмотря на то, что сам Рак может иметь другое мнение на этот счет. Его активность и энергия, увы, не на высоте, однако, взявшись за работу, он быстро это исправит. День наделяет пассивностью и даже ленью, так что, пустив все на самотек, Рак рискует до вечера клевать носом. Если же он сегодня заставит себя встряхнуться и взяться за дела, то не пожалеет: день пройдет насыщенно и интересно.

Лев (23 июля – 22 августа)

В течение дня Лев может периодически витать в облаках, однако ситуация будет возвращать его с небес на землю. Потребуется не только быстро и четко выполнять свои обычные обязанности, но и следить за меняющейся обстановкой и за реакцией окружающих. Если Льву удастся втянуться в активный режим, его день пройдет очень продуктивно. Если же он сегодня так и не сможет, отбросив мечтательность, сосредоточиться на делах, не избежать ошибок и сбоев.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В воскресенье будет очень трудно сосредоточиться. На протяжении всего дня Дева будет достаточно рассеяна и склонна отвлекаться по любому поводу. Возможно, голова будет забита ворохом мелких забот, а может быть, приятными мыслями о предстоящем отпуске, однако в результате за сегодняшний день Дева, скорее всего, успеет сделать куда меньше обычного. А те дела, что все-таки будут сделаны, ей стоит перепроверить дважды: в них могут вкрасться ошибки.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды советуют посвятить день бизнесу, карьере, переговорам, а также всему, что с этим связано. Если на неделе у Весов запланировано обсуждение важных вопросов, стоит сделать это именно сегодня – будет легче найти компромисс. Если же работа не связана с руководством, посредничеством, клиентами, то сегодня стоит найти время для улаживания самых деликатных вопросов с окружающими. Поверьте, в этом плане день способен творить настоящие чудеса!

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Не стоит надеяться только на себя – звезды не располагают к трудовым подвигам, а вот к лени – очень даже. Так что если дела в этот день отложить не получится, остается одно: положиться на чью-либо помощь или хотя бы совет. Возможно, Скорпион будет слишком завален делами, и ему придется перепоручить часть дел кому-то. Если же Скорпион не знает, как поступить, не нужно стесняться обратиться за консультацией. Сегодня только опираясь на других людей – на их хорошее отношение, профессионализм, опыт, связи – Скорпион сумеет избежать ошибок и выполнить то, что задумал.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрелец вдруг почувствует в себе лидерские задатки. И не без оснований – день действительно склоняет его к тому, чтобы принимать решения и брать на себя ответственность за них. С одной стороны, это сделает Стрельца хорошей мишенью для выпадов недоброжелателей. С другой же, если решения будут продуманными и взвешенными, у него есть шанс сегодня показать отличный результат. А заодно посрамить завистников и конкурентов.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В течение дня Козерог неожиданно может почувствовать, что он что-то упускает из виду. Возможно, он не в курсе каких-то событий, которые происходят вокруг, или же не владеет всей информацией в делах, за которые взялся. Так или иначе, в этом нет ничего страшного. Невозможно быть в курсе всего, поэтому сегодня Козерогу стоит расслабиться и сосредоточиться на том, что он знает точно, то есть на обычных текущих вопросах. А еще лучше будет посвятить этот день какому-либо творчеству – это то, что сегодня у вас будет получаться лучше всего.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Ситуация в целом обещает складываться для Водолея замечательно, причем без особенных усилий с его стороны. Что ж, жизнь – не математика. В ней есть такие факторы, как "везучесть", "удачливость", и сегодня Водолей имеет шанс в этом убедиться. Колесо Фортуны способно вознести его на самый верх, преподнося приятный сюрприз за сюрпризом. А вот к недоброжелателям Водолея удача, напротив, грозит повернуться спиной. И это тоже, согласитесь, приятно.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Вместо того, чтобы погрузиться в текущие дела, Рыбам стоит посмотреть на ситуацию в целом. Не забывают ли они о цели, к которой идут? Держат ли в голове стратегию продвижения? Или же все их время и силы отнимает рутина, заставляя идти на поводу у ситуации вместо того, чтобы ей управлять? Когда художник пишет картину, он должен отойти на пару шагов, чтобы окинуть ее одним взглядом. Именно это звезды гороскопа советуют сегодня Рыбам: возможно, в картине их жизни не хватает каких-то важных штрихов.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.