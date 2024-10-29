Год Змеи: модные оттенки и антирекомендации для новогоднего наряда
Эксперты собрали основные оттенки, которые подойдут для встречи года Змеи, а также цвета, которых стоит избегать.
Блеск и сияние
Нет такого цвета "блестящий", однако сияющая фактура будет лучшим выбором для новогодней вечеринки. Змея ассоциируется с таинственностью и элегантностью, поэтому все блестящие материалы и элементы, отражающие свет, будут уместны в новогоднем образе.
Зеленый
Зеленый – цвет символа года, и он тоже как нельзя лучше подходит для встречи 2025-го. Цвет ассоциируется с природой, гармонией и обновлением.
Красный
Красный – это символ энергии, страсти и успеха. Согласно китайской традиции, красный цвет всегда приносит удачу и защищает от негативных влияний.
Фото: pixabay
Это отличный выбор для тех, кто хочет привлечь в жизнь страсть и большие амбиции.
Желтый
В 2024-м оттенки желтого стали особенным трендом: в теплом сезоне в моду вернулся лимонный, а мягкий и теплый тон сливочного масла и вовсе стал новой базой. Так что почему бы не выбрать этот цвет и для встречи Нового года?
Бирюзовый
Этот цвет олицетворяет спокойствие, уравновешенность и креативность. Бирюзовый поможет раскрыть интуицию и обрести внутренний баланс.
Змеиный принт
Анималистика популярна как никогда, но для Нового года любимый "леопард" стоит сменить на имитацию змеиной шкурки – такое символу года понравится.
Только важно не переборщить с принтом – используйте его в аксессуарах или на отдельных элементах одежды, чтобы добавить дерзости и загадочности в свой образ.
Впрочем, как всегда, есть и антирекомендации – цвета, которые могут привлечь неудачу и сделать путь к успеху более тернистым. Верить в это или нет, стоит решить самостоятельно.
К ним относятся всего два цвета:
- темно-синий,
- черный.
Что надеть женщине
Праздничная ночь – идеальный момент, чтобы надеть то, что давно хотелось, но казалось "слишком" (слишком красивым, блестящим, нарядным и так далее).
Платье
Платье считается одним из самых традиционных вечерних нарядов. И даже встречая Новый год дома, многие предпочитают нарядиться. Особенно этот выбор актуален, если вы не хотите искать новый наряд только для вечеринки – наверняка у вас в гардеробе найдется что-то подходящее.
Силуэтное трикотажное платье макси. Этот повседневный вариант легко превратить в наряд по особенному поводу, добавив аксессуары и обувь на каблуке.
Платье с прозрачными деталями. Прозрачная фактура остается в тренде, хотя ее и непросто носить в холодный сезон. Обратите внимание на варианты с кружевными рукавами или мини-платья, в которых макси-длина достроена прозрачной тканью.
Платье в стиле бохо. Стиль из конца 1960-х вернулся в тренды, и легкое платье с обилием оборок подойдет для новогодней ночи.
Мини со сборками – нарядное платье, которое подойдет для любой вечеринки. Если встречаете Новый год на улице, дополните его плотными цветными или черными колготками и сапогами-трубами, а если в помещении – босоножками или лодочками.
Фото: pxhere
Вечернее с необычной деталью. Если хотите выбрать по-настоящему праздничное платье, присмотритесь к вариантам с интересными деталями. Это может быть что угодно: экстрадлинный подол, который струится по полу, драпировки, воротник-халтер или асимметричный крой.
Комбинезон
Комбинезон продолжает оставаться фаворитом для вечеринок и особых случаев из-за своей универсальности.
Для встречи 2025 года стоит выбрать модели с широкими брюками, подчеркнутой талией и сияющим декором. Чтобы образ получился праздничным, выбирайте комбинезоны в насыщенных оттенках.
Костюм
Многие воспринимают костюмы как униформу для работы, а зря: 2024-й вывел костюмы на новый уровень. Для новогодней ночи стоит выбрать что-то смелое: костюм может быть в ярком или необычном пастельном оттенке (барбикор здесь будет уместен и актуален) или необычного кроя (с экстраширокими брюками или укороченным жакетом).
Акцентная юбка
Акцентные юбки – еще один тренд 2024-го, который идеально подойдет и для новогодней вечеринки. Такая юбка станет центральным элементом образа, а верх должен быть более сдержанным. Выбирайте варианты с необычными деталями, такими как:
- яркие оттенки и необычная фактура ткани;
- кристаллы, люрекс и другой блеск;
- длинная бахрома;
- качественные перья в декоре;
- асимметрия;
- высокие разрезы спереди.
Акцентный топ
Если вы предпочитаете более скромный низ или вообще хотите встретить Новый год в джинсах, обратите внимание на акцентные топы:
- полупрозрачные ткани и кружево;
- воланы, оборки, банты и экстра-длинные расклешенные рукава;
- необычный крой и драпировка;
- трендовые приспущенные рукава;
- шарфы и галстуки;
- стразы, кристаллы и люрекс.
Фото: pxhere
Что надеть мужчине
Мужские образы тоже заслуживают внимания.
Костюм
Классический костюм всегда в тренде, а особенно – в новогоднюю ночь. Выбирайте модели в приглушенных, но праздничных тонах: бордовый, глубокий синий или изумрудный помогут составить праздничный лук.
Акцент можно сделать на ткани – выберите бархат или твид, они помогут сделать образ более выразительным.
Рубашка
Если вы хотите встретить Новый год в более расслабленном образе, сочетание рубашки и классических брюк – ваш выбор.
Фото: pixabay
Белая рубашка, как отмечено в публикации издания РБК Life, может быть дополнена необычными деталями: блестящим галстуком или акцентным ремнем с оригинальной бляшкой, которые добавят праздничного настроения. Брюки выбирайте прямого кроя или слегка зауженные (но при этом не облегающие).
Жакет и джинсы
Для тех, кто хочет создать образ в стиле смарт-кежуал, сочетание классического жакета с джинсами будет идеальным решением.
Выберите жакет из бархата или твида – это придаст наряду праздничный вид, а джинсы добавят нотку расслабленности. Чтобы подчеркнуть элегантность, выберите джинсы в темном оттенке.
Советы стилиста
Звездный стилист, наставник и модный инфлюенсер Эльвира Янковская считает, что образ для главной ночи года стоит продумать внимательно.
"Год Золотой Змеи сам по себе подсказывает, что надеть в новогоднюю ночь: блестки, пайетки, стразы и все, что блестит и переливается. Один из вариантов – простое шифоновое платье в пол в приятном для змеи цвете. Это всегда выигрышный в своей скоромной элегантности готовый образ, который не требуется обыгрывать. Достаточно босоножек и сумки в тон, и вас заметят даже среди самых ярких блесток".Эльвира Янковская
Другая версия, по ее словам, экспериментальная и очень праздничная: твидовое платье с люрексом и окантовкой из перьев, кружевные колготы, босоножки на каблуке и клатч. Оригинально, на пике тренда и заметно издалека:
"Рекомендую такой вариант тем, кто любит быть в центре внимания и становиться предметом обсуждения публики".
Далее она отмечает, что если фигура позволяет, можно встретить Змею в "собственной шкуре", выбрав "голое" платье или кружевной полупрозрачный комбинезон, плотно прилегающий к телу.
"Максимально женственный образ – платье мидакси с эротичным разрезом до бедра или с геометрическими вырезами в области талии. Важно, чтобы оно идеально сидело по фигуре, а оголенная часть не "съехала", обнажив неуместные детали".Эльвира Янковская
Впрочем, в чем бы вы ни встретили новогоднюю ночь, не забудьте прихватить с собой хорошее настроение и выспаться. Ранее корреспондент Zakon.kz рассказывал, что недосыпание может привести к набору веса, проблемам с сердцем и даже депрессии. Взрослые должны регулярно cпать семь или более часов в сутки. К сожалению, не все придерживаются этих простых рекомендаций.