Год Змеи: модные оттенки и антирекомендации для новогоднего наряда

До встречи Нового года осталось чуть больше двух месяцев. Наступающий 2025-й станет годом Змеи, и многие верят: чтобы расположить к себе символ года, нужно подобрать правильный наряд, сообщает Zakon.kz.

Эксперты собрали основные оттенки, которые подойдут для встречи года Змеи, а также цвета, которых стоит избегать.

Блеск и сияние

Нет такого цвета "блестящий", однако сияющая фактура будет лучшим выбором для новогодней вечеринки. Змея ассоциируется с таинственностью и элегантностью, поэтому все блестящие материалы и элементы, отражающие свет, будут уместны в новогоднем образе.

Зеленый

Зеленый – цвет символа года, и он тоже как нельзя лучше подходит для встречи 2025-го. Цвет ассоциируется с природой, гармонией и обновлением.

Красный

Красный – это символ энергии, страсти и успеха. Согласно китайской традиции, красный цвет всегда приносит удачу и защищает от негативных влияний.

Фото: pixabay

Это отличный выбор для тех, кто хочет привлечь в жизнь страсть и большие амбиции.

Желтый

В 2024-м оттенки желтого стали особенным трендом: в теплом сезоне в моду вернулся лимонный, а мягкий и теплый тон сливочного масла и вовсе стал новой базой. Так что почему бы не выбрать этот цвет и для встречи Нового года?

Бирюзовый

Этот цвет олицетворяет спокойствие, уравновешенность и креативность. Бирюзовый поможет раскрыть интуицию и обрести внутренний баланс.

Змеиный принт

Анималистика популярна как никогда, но для Нового года любимый "леопард" стоит сменить на имитацию змеиной шкурки – такое символу года понравится.

Только важно не переборщить с принтом – используйте его в аксессуарах или на отдельных элементах одежды, чтобы добавить дерзости и загадочности в свой образ.

Впрочем, как всегда, есть и антирекомендации – цвета, которые могут привлечь неудачу и сделать путь к успеху более тернистым. Верить в это или нет, стоит решить самостоятельно.

К ним относятся всего два цвета:

темно-синий,

черный.

Что надеть женщине

Праздничная ночь – идеальный момент, чтобы надеть то, что давно хотелось, но казалось "слишком" (слишком красивым, блестящим, нарядным и так далее).

Платье

Платье считается одним из самых традиционных вечерних нарядов. И даже встречая Новый год дома, многие предпочитают нарядиться. Особенно этот выбор актуален, если вы не хотите искать новый наряд только для вечеринки – наверняка у вас в гардеробе найдется что-то подходящее.

Силуэтное трикотажное платье макси. Этот повседневный вариант легко превратить в наряд по особенному поводу, добавив аксессуары и обувь на каблуке.

Платье с прозрачными деталями. Прозрачная фактура остается в тренде, хотя ее и непросто носить в холодный сезон. Обратите внимание на варианты с кружевными рукавами или мини-платья, в которых макси-длина достроена прозрачной тканью.

Платье в стиле бохо. Стиль из конца 1960-х вернулся в тренды, и легкое платье с обилием оборок подойдет для новогодней ночи.

Мини со сборками – нарядное платье, которое подойдет для любой вечеринки. Если встречаете Новый год на улице, дополните его плотными цветными или черными колготками и сапогами-трубами, а если в помещении – босоножками или лодочками.

Фото: pxhere

Вечернее с необычной деталью. Если хотите выбрать по-настоящему праздничное платье, присмотритесь к вариантам с интересными деталями. Это может быть что угодно: экстрадлинный подол, который струится по полу, драпировки, воротник-халтер или асимметричный крой.

Комбинезон

Комбинезон продолжает оставаться фаворитом для вечеринок и особых случаев из-за своей универсальности.

Для встречи 2025 года стоит выбрать модели с широкими брюками, подчеркнутой талией и сияющим декором. Чтобы образ получился праздничным, выбирайте комбинезоны в насыщенных оттенках.

Костюм

Многие воспринимают костюмы как униформу для работы, а зря: 2024-й вывел костюмы на новый уровень. Для новогодней ночи стоит выбрать что-то смелое: костюм может быть в ярком или необычном пастельном оттенке (барбикор здесь будет уместен и актуален) или необычного кроя (с экстраширокими брюками или укороченным жакетом).

Акцентная юбка

Акцентные юбки – еще один тренд 2024-го, который идеально подойдет и для новогодней вечеринки. Такая юбка станет центральным элементом образа, а верх должен быть более сдержанным. Выбирайте варианты с необычными деталями, такими как:

яркие оттенки и необычная фактура ткани;

кристаллы, люрекс и другой блеск;

длинная бахрома;

качественные перья в декоре;

асимметрия;

высокие разрезы спереди.

Акцентный топ

Если вы предпочитаете более скромный низ или вообще хотите встретить Новый год в джинсах, обратите внимание на акцентные топы:

полупрозрачные ткани и кружево;

воланы, оборки, банты и экстра-длинные расклешенные рукава;

необычный крой и драпировка;

трендовые приспущенные рукава;

шарфы и галстуки;

стразы, кристаллы и люрекс.

Фото: pxhere

Что надеть мужчине

Мужские образы тоже заслуживают внимания.

Костюм

Классический костюм всегда в тренде, а особенно – в новогоднюю ночь. Выбирайте модели в приглушенных, но праздничных тонах: бордовый, глубокий синий или изумрудный помогут составить праздничный лук.

Акцент можно сделать на ткани – выберите бархат или твид, они помогут сделать образ более выразительным.

Рубашка

Если вы хотите встретить Новый год в более расслабленном образе, сочетание рубашки и классических брюк – ваш выбор.

Фото: pixabay

Белая рубашка, как отмечено в публикации издания РБК Life, может быть дополнена необычными деталями: блестящим галстуком или акцентным ремнем с оригинальной бляшкой, которые добавят праздничного настроения. Брюки выбирайте прямого кроя или слегка зауженные (но при этом не облегающие).

Жакет и джинсы

Для тех, кто хочет создать образ в стиле смарт-кежуал, сочетание классического жакета с джинсами будет идеальным решением.

Выберите жакет из бархата или твида – это придаст наряду праздничный вид, а джинсы добавят нотку расслабленности. Чтобы подчеркнуть элегантность, выберите джинсы в темном оттенке.

Советы стилиста

Звездный стилист, наставник и модный инфлюенсер Эльвира Янковская считает, что образ для главной ночи года стоит продумать внимательно.

"Год Золотой Змеи сам по себе подсказывает, что надеть в новогоднюю ночь: блестки, пайетки, стразы и все, что блестит и переливается. Один из вариантов – простое шифоновое платье в пол в приятном для змеи цвете. Это всегда выигрышный в своей скоромной элегантности готовый образ, который не требуется обыгрывать. Достаточно босоножек и сумки в тон, и вас заметят даже среди самых ярких блесток". Эльвира Янковская

Другая версия, по ее словам, экспериментальная и очень праздничная: твидовое платье с люрексом и окантовкой из перьев, кружевные колготы, босоножки на каблуке и клатч. Оригинально, на пике тренда и заметно издалека:

"Рекомендую такой вариант тем, кто любит быть в центре внимания и становиться предметом обсуждения публики".

Далее она отмечает, что если фигура позволяет, можно встретить Змею в "собственной шкуре", выбрав "голое" платье или кружевной полупрозрачный комбинезон, плотно прилегающий к телу.

"Максимально женственный образ – платье мидакси с эротичным разрезом до бедра или с геометрическими вырезами в области талии. Важно, чтобы оно идеально сидело по фигуре, а оголенная часть не "съехала", обнажив неуместные детали". Эльвира Янковская

Впрочем, в чем бы вы ни встретили новогоднюю ночь, не забудьте прихватить с собой хорошее настроение и выспаться. Ранее корреспондент Zakon.kz рассказывал, что недосыпание может привести к набору веса, проблемам с сердцем и даже депрессии. Взрослые должны регулярно cпать семь или более часов в сутки. К сожалению, не все придерживаются этих простых рекомендаций.