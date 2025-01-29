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Каким знакам восточного гороскопа улыбнется счастье: фаворитов сразу четверо

Каким знакам восточного гороскопа улыбнется счастье: фаворитов сразу четверо, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 16:54 Фото: pexels
2025 год проходит под символом Зеленой Деревянной Змеи. Астрологи уверены, что внимание Змеи сосредоточится на четырех фаворитах. Именно для них наступающий год станет особенно ярким, насыщенным событиями и полным возможностей, сообщает Zakon.kz.

Первым в ряду счастливчиков выступает Петух. Представителям этого знака удастся добиться долгожданных успехов в карьере и финансовой сфере. Их упорство и целеустремленность, усиленные влиянием Змеи, помогут не только укрепить позиции, но и выйти на новый уровень.

Следующим любимцем Змеи станет Бык. Этот мощный и устойчивый знак найдет в 2025 году редкую гармонию между внутренним покоем и внешними достижениями. Год благоприятен для семейных дел и укрепления романтических отношений.

Дракон, как символ власти и амбиций, получит от Змеи мощный импульс для творческих и профессиональных свершений. Особенно яркими будут успехи в проектах, связанных с инновациями и нестандартными подходами. Однако, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", Змея советует Драконам не забывать об этике и сохранять доброжелательность к окружающим.

И, наконец, Змея позаботится о своих собратьях – представителях своего же знака. Для Змей 2025 год станет временем глубоких трансформаций. Они обретут ясность в вопросах, которые долго оставались нерешенными.

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Ранее мы сообщали, что всего в 2025 году будет двенадцать полнолуний – по одному на месяц. Каждое уникально и отличается особенной энергетикой.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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