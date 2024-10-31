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Когда выгоднее всего взять отпуск в Казахстане в 2025 году

Дата, даты, календарь, праздники, праздник, праздничные дни, праздничные выходные, выходной, выходные , фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 13:21 Фото: pexels
Через два месяца завершится 2024 год, но казахстанцам уже советуют начать планировать отдых на следующий год. Цель – максимизация отпускных, сообщает Zakon.kz.

О том, когда же все-таки выгоднее всего взять отпуск, рассказали специалисты HeadHunter Казахстан.

Наиболее выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

С точки зрения отпускных выплат, самые подходящие месяцы для отпуска – апрель, июль, октябрь и декабрь.

В этих месяцах наибольшее количество рабочих дней (по 22), что положительно скажется на сумме отпускных выплат.

Брать отпуск в августе и сентябре также выгодно: в каждом из этих месяцев по 21 рабочему дню.

Больше рабочих дней в месяце означает, что отпускные будут начисляться исходя из большего числа рабочих часов, что увеличит итоговую сумму.

Почему количество рабочих дней влияет на отпускные?

Секрет в том, как рассчитываются отпускные выплаты. Базой расчета является средний дневной заработок, который напрямую зависит от количества рабочих дней в месяце.

Чем больше таких дней, тем выше будет итоговая сумма отпускных. Поэтому выбор месяца с высоким количеством рабочих дней становится выгодным решением, особенно для тех, кто хочет получить максимальную выплату.

Наименее выгодные месяцы для отпуска

Для тех, кто ориентирован на размер отпускных, март и май станут самыми невыгодными месяцами. В марте всего 17 рабочих дней, и брать отпуск в этом месяце значит рассчитывать на более скромные выплаты. В мае – 19 рабочих дней, что также делает его не самым выгодным для отпускных.

При планировании отпуска работники сталкиваются с дилеммой: увеличить продолжительность отпуска, примыкая к праздничным дням и выходным, или выбрать месяц с наибольшим количеством рабочих дней для максимальных выплат. Присоединение отпуска к праздникам позволяет сэкономить на отпускных днях и сделать отдых более продолжительным. Однако в таком случае можно потерять в размере отпускных, поскольку количество рабочих дней в месяцах с праздниками ниже. Поэтому при планировании следует заранее определить, что важнее: длительный отдых или размер отпускных выплат.

Таким образом, если в 2025 году приоритетом станет максимальная отпускная сумма, то оптимальные месяцы для отдыха – это апрель, июль, октябрь и декабрь. А если хочется удлинить отпуск, лучше ориентироваться на март или май, подгадав его к праздничным дням. Сбалансировать эти варианты можно, чередуя отдых в более и менее выгодные месяцы.

В целом, в 2025 году в Казахстане предусмотрено 246 рабочих дней, тогда как в Узбекистане ожидается 254 рабочих дня, а в Кыргызстане и России – по 247.

Ранее мы писали, сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре 2024 года.

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