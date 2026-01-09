В январе или в июле: эксперт назвала самый выгодный месяц для отпуска в 2026 году

В 2026 году казахстанцев ждет непростой производственный календарь. Переносы праздничных дней на будни сократят количество рабочих смен, а отпуск в "короткие" месяцы грозит уменьшением зарплаты. В какой период лучше планировать отдых, чтобы сберечь свои финансы, в материале Zakon.kz.

В этом году в Казахстане 119 официальных выходных дней. Количество рабочих будней в каждом месяце будет разным из-за праздников и переносов. Если красный день календаря выпадет на субботу или воскресенье, отдых автоматически переносится на следующие дни. И таких дней в 2026 году будет значительное количество, все это сдвинет рабочий график.

Для работников с пятидневной рабочей неделей (5/2) в 2026 году предусмотрены следующие переносы праздничных дней:

8 Марта – Международный женский день – в этом году выпадает на воскресенье, а значит, выходным станет еще 9 марта. Наурыз в Казахстане отмечают с 21 по 23 марта, этот праздник также выпадает на уик-энд, тем самым казахстанцы получат еще два дополнительных выходных – 24 и 25 марта. На субботу выпадает и 9 Мая – День Победы, выходными будут считаться 10 и 11 мая. День Конституции (30 августа) подарит один дополнительный выходной 31 августа, а на День Республики казахстанцы отдохнут 25 и 26 октября.



Для сотрудников с шестидневной рабочей неделей праздничных выходных будет немного меньше.

Материал по теме Сколько дней казахстанцы отдохнут в 2026 году

На первый взгляд, все выглядит как дополнительный отдых. Однако именно они сокращают количество рабочих дней в месяце и, соответственно, делают его финансово менее выгодным для оформления ежегодного трудового отпуска.

Почему отпуск в "коротком" месяце бьет по зарплате?

Как правило, размер заработной платы во многом зависит от количества рабочих дней в месяце. Когда их меньше, они становится дороже. А вот отпускные при этом рассчитываются по средней заработной плате. Поэтому специалисты по кадровому делопроизводству предупреждают казахстанцев – если вы решите продлить отпуск за счет праздничных дней, в конце месяца можно столкнуться с "похудевшим кошельком".

"Если сотрудник решает взять отпуск именно в "короткий" период, то стоит помнить, что один день отпуска практически всегда обходится работнику дешевле, чем день выхода на работу в месяце с небольшим количеством рабочих дней. К тому же с отпускных удерживаются налоги и другие обязательные вычеты, что дополнительно снижает итоговую сумму", – рассказала специалист по кадрам Анастасия Репетунова.

Фото: freepik

Самые невыгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Наименее выгодными месяцами для отпуска станут март и май. Эти месяцы характеризуются тем, что в них выпадает большое количество праздничных дней и дополнительных выходных, из-за чего общее количество рабочих дней существенно сокращается.

"Планирование отпуска в такие "короткие" месяцы требует особого внимания. Даже несколько дней отпуска в этот период могут значительно снизить итоговую зарплату за месяц. Это особенно важно учитывать сотрудникам, чей доход зависит от количества отработанных дней или сдельной оплаты труда", – пояснила специалист.

Фото: freepik

Когда отпуск брать выгоднее всего

Наиболее рациональным считается выход в отпуск в так называемые "полные" месяцы – периоды без большого количества праздников и переносов, когда рабочие дни не сокращены.

"В 2026 году к таким месяцам относятся апрель, июнь, июль, сентябрь и декабрь. Во всех этих месяцах насчитывается по 22 рабочих дня, что считается стандартной нормой. Именно благодаря этому отпускные минимально отличаются от обычного заработка, и финансовые потери сотрудника практически незаметны", – сказала Анастасия Репетунова.

Специалисты советуют заранее изучать производственный календарь и рассчитывать, как переносы выходных и праздничные дни влияют на количество рабочих дней в месяце. Грамотное планирование отпуска с учетом этих факторов не только поможет избежать финансовых потерь, но и сделает отдых максимально комфортным, без стрессов из-за сокращения дохода.