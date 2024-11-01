Могут стать опасными: предметы в доме, которые нужно менять как можно чаще

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, какие предметы в доме необходимо обновлять как можно чаще, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о губках для мытья посуды, разделочных досках, мочалках и зубных щетках.

Длительное использование разделочной доски может привести к пищевому отравлению, рассказал Москве 24 Кондрахин.

"Когда мы режем какие-то продукты, то прекрасно видим, как прорезаем сам материал доски. В этих ложбинках могут оставаться частички пищи, которые будут накапливать болезнетворные бактерии. Поэтому чем больше повреждений на доске, тем чаще ее нужно менять". Андрей Кондрахин

Источником болезнетворных бактерий также могут быть губки для мытья посуды.

"Продукты, которые мы смываем, остаются на губке, как бы хорошо мы ее ни промывали. На ней может скапливаться кишечная палочка, листерии, самьмонеллы. Поэтому менять губку лучше каждую неделю", – указал эксперт.

Кроме того, он советует хотя бы раз в полгода менять мочалку для тела.

"На ней могут размножаться бактерии и образовываться плесень. Если ее плохо просушивать после использования, также может появиться грибок", – говорит Андрей Кондрахин.

Также следует раз в месяц менять зубную щетку, поскольку она накапливает бактерии.

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