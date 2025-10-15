Любителей спать в обнимку могут ждать опасные последствия

Сон в обнимку может привести к некрозу тканей при определенных обстоятельствах. Об этом заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин, сообщает Zakon.kz.

Специалист подчеркивает, что обычно такой сон неопасен, поскольку в течение ночи мозг посылает телу сигнал сменить положение. Однако существуют исключения, например, в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В разговоре с изданием "Абзац" Кондрахин уточняет, что в таком состоянии тело может не получать от мозга команды сменить позу, что повлечет отмирание тканей.

"Если, например, человек уснет сильно пьяным, то у него разваливается фаза быстрого и медленного сна. Организм выключается из нормального режима, и может случиться синдром длительного раздавливания. В этот момент на одну часть тела очень долго давит какой-то предмет. Возникает фактически нарушение кровоснабжения в этих частях тела, где предмет давит. После может произойти некроз, омертвление части тела". Андрей Кондрахин

В заключительной части врач заявил, что подобное происходит нечасто, но исключать такую опасность все же не стоит.

При этом врач-психосоматолог Екатерина Тур в интервью радио Sputnik подчеркнула, что теплые прикосновения способны снижать уровень стресса, улучшать настроение и ускорять процесс восстановления после болезней.

"У тех, кого часто обнимают, сокращается вероятность подхватить вирус. Даже если они заболевают, то в легкой форме. Прикосновения близких полезны – это факт. Обязательно используйте их в обычной жизни, чтобы лучше себя чувствовать. 20 секунд объятия – и ваша стресс-система переключается вниз. Телесные контакты – бесплатная физиология безопасности, а не романтическая метафора". Екатерина Тур

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

