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Как выстроить границы с требовательными родителями, рассказал психолог

родители, телефон, , фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 12:18 Фото: pixabay
Специалисты рассказали, как взрослым детям выстраивать общение с родителями, если они постоянно требуют подробного отчета обо всех делах или желают чаще видеться, сообщает Zakon.kz.

В беседе с РИАМО психолог Елена Зеляник дала советы по налаживанию отношений в таких случаях, чтобы не нанести обиды близким и избегать собственного дискомфорта.

Чтобы поддерживать хорошие отношения с пожилыми родителями, которые требуют постоянного внимания, важно установить личные границы и придерживаться их.

"Если это не дает результата, стоит задуматься о составлении графика общения. В данном случае нужно определить точные дни и часы для общения или визитов, а также объяснить, почему в другое время вы предпочли бы не отвлекаться", – советует эксперт.

Зеляник рекомендует приводить убедительные и реальные аргументы, которые не будут звучать как извинения, а подчеркнут сложившуюся действительность. Например, можно объяснить, что определенные промежутки времени посвящены работе, домашним обязанностям, друзьям и личным планам, тем самым показывая родителям, что они важны и про них не забывают, несмотря на занятость.

"Пожилые люди часто прибегают к манипуляциям, чтобы добиться желаемого от взрослых детей. Они могут использовать резкие высказывания, чтобы вызвать чувство вины. Разобраться с этим можно через мягкое общение. В таких ситуациях важно мягко, без агрессии и лишних эмоций донести, что подобное общение вызывает дискомфорт, а манипуляции мешают конструктивному диалогу", – говорит психолог.

Зеляник советует, ели разговор заходит в тупик, можно просто обнять родителей или взять их за руку – это может выразить больше тепла и любви, чем любые слова.

Ранее психолог рассказала, как нужно общаться с людьми, у которых всегда все плохо.

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