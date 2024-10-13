Как общаться с людьми, у которых всегда все плохо, рассказала психолог

В общении с людьми, у которых постоянно "все плохо", требуется особый подход. Способы социального взаимодействия с друзьями и близкими с тяжелым характером перечислила специалист, сообщает Zakon.kz.

В разговоре с "Вечерней Москвой" психолог Татьяна Василькова объяснила, что таких собеседников не нужно жалеть.

"Вместо этого рекомендуется спросить, что человек собирается делать с проблемой, на которую он жалуется. Кроме того, важно поддержать собеседника, выразив уверенность, что он сможет справиться с нелегким периодом в жизни", – советует специалист.

Второе, чего ни в коем случае нельзя делать, – это решать чужие проблемы. Зачастую постоянно жалующиеся люди всего лишь хотят переложить ответственность на других, и этому нельзя потакать, указала Василькова. Важно удерживать четкую границу, мягко, но твердо напомнив другу, у которого постоянно плохое настроение, что каждый сам отвечает за свою жизнь и свои решения.

"Важно не подключаться эмоционально к жалобам собеседника, поскольку постоянное "нытье" может быть привычным амплуа человека, а его разговоры о себе – попыткой получить нездоровое удовольствие от проживания негативных эмоций. Собеседнику в этом случае желательно не воспринимать близко к сердцу все, что он услышал, несмотря на трагизм рассказов", – убеждена психолог.

Она советует просто выслушать жалующегося. Часто выговориться для такого человека – единственный способ снять напряжение. В этом случае не следует давать оценки и предлагать решения, внимательно слушая (если на это есть время и внутренние ресурсы).

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