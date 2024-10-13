Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как общаться с людьми, у которых всегда все плохо, рассказала психолог

руки, поддержка, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 09:41 Фото: pixabay
В общении с людьми, у которых постоянно "все плохо", требуется особый подход. Способы социального взаимодействия с друзьями и близкими с тяжелым характером перечислила специалист, сообщает Zakon.kz.

В разговоре с "Вечерней Москвой" психолог Татьяна Василькова объяснила, что таких собеседников не нужно жалеть.

"Вместо этого рекомендуется спросить, что человек собирается делать с проблемой, на которую он жалуется. Кроме того, важно поддержать собеседника, выразив уверенность, что он сможет справиться с нелегким периодом в жизни", – советует специалист.

Второе, чего ни в коем случае нельзя делать, – это решать чужие проблемы. Зачастую постоянно жалующиеся люди всего лишь хотят переложить ответственность на других, и этому нельзя потакать, указала Василькова. Важно удерживать четкую границу, мягко, но твердо напомнив другу, у которого постоянно плохое настроение, что каждый сам отвечает за свою жизнь и свои решения.

"Важно не подключаться эмоционально к жалобам собеседника, поскольку постоянное "нытье" может быть привычным амплуа человека, а его разговоры о себе – попыткой получить нездоровое удовольствие от проживания негативных эмоций. Собеседнику в этом случае желательно не воспринимать близко к сердцу все, что он услышал, несмотря на трагизм рассказов", – убеждена психолог.

Она советует просто выслушать жалующегося. Часто выговориться для такого человека – единственный способ снять напряжение. В этом случае не следует давать оценки и предлагать решения, внимательно слушая (если на это есть время и внутренние ресурсы).

Ранее психологи перечислили запретные темы для беседы на первом свидании. Оказывается, в это время лучше не обсуждать политику, религию, проблемы семьи.

Читайте также

гороскоп
Планы и стратегии: воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Осторожность в Суперлуние: каким знакам зодиака лучше сдерживать эмоции 17 октября
Осторожность в Суперлуние: каким знакам зодиака лучше сдерживать эмоции 17 октября
матрас, постель, кровать
Биотехнолог предупредила об опасности, которую скрывают матрасы
Андрей Дюсупов
Интересное 2024 год Здоровье Психология Отношения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Авиакатастрофа
В России потерпел крушение самолет: есть погибший
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери-стриптизерши
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери
Динара Сатжан поделилась радостным семейным событием
Динара Сатжан поделилась радостным семейным событием
Осторожность в Суперлуние: каким знакам зодиака лучше сдерживать эмоции 17 октября
Осторожность в Суперлуние: каким знакам зодиака лучше сдерживать эмоции 17 октября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: