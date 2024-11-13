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Сотрудники МВД обратились к казахстанским родителям

Министерство внутренних дел РК, МВД РК, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 07:24 Фото: polisia.kz
В Министерстве внутренних дел обратились к родителям Казахстана. Сотрудники МВД рассказали, как уберечь детей во время зимних развлечений, сообщает Zakon.kz.

С наступлением гололеда важно внимательно следить за безопасностью детей.

Зимние развлечения, такие как катание на санках рядом с дорогой, могут быть опасными.

"Дети часто не осознают риски, которые их окружают, и могут скатиться с горки прямо на проезжую часть. Это может привести к травмам или дорожно-транспортным происшествиям", – напомнила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

Они предложила разъяснять детям основные правила:

  • Нужно ходить только по тротуарам и пешеходным дорожкам;
  • Не играть рядом с дорогой;
  • При переходе дороги всегда смотреть в обе стороны.

Также в зимнее время лучше одевать детей в яркую, заметную одежду, чтобы они были видны водителям.

Ранее сообщалось, что сильные осадки, метель и гололед ожидаются почти по всему Казахстану.

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