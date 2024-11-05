Низкокалорийные сладости для тех, кто не может от них отказаться

Есть люди, которые не представляют свой день без сладкого в рационе. Однако всем известно, что это не особо полезно для организма, особенно для фигуры. Но есть некоторые такие сладости, которые могут быть низкокалорийными и при этом оставаться вкусными и полезными, сообщает Zakon.kz.

Предлагаем несколько вариантов низкокалорийных и полезных сладостей:

Фрукты и ягоды

Свежие ягоды (клубника, черника, малина) и фрукты (грейпфрут, яблоки, апельсины) – натуральный и низкокалорийный источник сладости, богатый витаминами и клетчаткой. Калорийность обычно не превышает 30-50 ккал на 100 граммов.

Фруктовые чипсы

Фруктовые чипсы из яблок, бананов, ананасов без добавленного сахара – отличная замена обычным сладостям. Содержание калорий зависит от вида фруктов, но обычно это около 50-80 ккал на порцию.

Желе на основе агар-агара

Агар-агар – растительный загуститель, из которого можно приготовить желе с минимальной калорийностью. Если использовать свежие ягоды или небольшое количество некалорийного подсластителя, то калорийность будет около 20-30 ккал на порцию.

Маршмеллоу без сахара

Эти воздушные сладости в варианте без сахара или на основе натуральных подсластителей имеют сравнительно низкую калорийность, около 50 ккал на порцию.

Пастила и зефир без сахара

Домашний зефир и пастила из фруктов, особенно на основе яблочного пюре, могут быть низкокалорийными, если не добавлять сахар. Калорийность составляет около 70-80 ккал на порцию.

Черный шоколад (70-85% какао)

Черный шоколад с высоким содержанием какао насыщает быстрее и содержит меньше сахара, чем молочный. В небольшой порции (20 г) содержится около 100-120 ккал, что может быть вполне приемлемо для сладкого перекуса.

Фруктовые сорбеты

Сорбеты из свежих фруктов и ягод (без добавленного сахара) – отличная замена мороженому. Калорийность сорбета из клубники, малины или черники составляет около 40-60 ккал на порцию.

Медовые ореховые батончики

Мини-батончики из орехов с небольшим добавлением меда полезны и богаты клетчаткой и белком. Если придерживаться порции, они также могут стать подходящим сладким перекусом с калорийностью около 100 ккал на порцию.

Сушеная тыква и морковь

Сушеные морковь и тыква со своей природной сладостью – легкие и полезные низкокалорийные перекусы, которые содержат около 30-40 ккал на порцию.

Эти варианты сладостей могут стать частью сбалансированного питания и позволят наслаждаться сладким, не перегружая рацион лишними калориями.

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