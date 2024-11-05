Низкокалорийные сладости для тех, кто не может от них отказаться
Предлагаем несколько вариантов низкокалорийных и полезных сладостей:
Фрукты и ягоды
Свежие ягоды (клубника, черника, малина) и фрукты (грейпфрут, яблоки, апельсины) – натуральный и низкокалорийный источник сладости, богатый витаминами и клетчаткой. Калорийность обычно не превышает 30-50 ккал на 100 граммов.
Фруктовые чипсы
Фруктовые чипсы из яблок, бананов, ананасов без добавленного сахара – отличная замена обычным сладостям. Содержание калорий зависит от вида фруктов, но обычно это около 50-80 ккал на порцию.
Желе на основе агар-агара
Агар-агар – растительный загуститель, из которого можно приготовить желе с минимальной калорийностью. Если использовать свежие ягоды или небольшое количество некалорийного подсластителя, то калорийность будет около 20-30 ккал на порцию.
Маршмеллоу без сахара
Эти воздушные сладости в варианте без сахара или на основе натуральных подсластителей имеют сравнительно низкую калорийность, около 50 ккал на порцию.
Пастила и зефир без сахара
Домашний зефир и пастила из фруктов, особенно на основе яблочного пюре, могут быть низкокалорийными, если не добавлять сахар. Калорийность составляет около 70-80 ккал на порцию.
Черный шоколад (70-85% какао)
Черный шоколад с высоким содержанием какао насыщает быстрее и содержит меньше сахара, чем молочный. В небольшой порции (20 г) содержится около 100-120 ккал, что может быть вполне приемлемо для сладкого перекуса.
Фруктовые сорбеты
Сорбеты из свежих фруктов и ягод (без добавленного сахара) – отличная замена мороженому. Калорийность сорбета из клубники, малины или черники составляет около 40-60 ккал на порцию.
Медовые ореховые батончики
Мини-батончики из орехов с небольшим добавлением меда полезны и богаты клетчаткой и белком. Если придерживаться порции, они также могут стать подходящим сладким перекусом с калорийностью около 100 ккал на порцию.
Сушеная тыква и морковь
Сушеные морковь и тыква со своей природной сладостью – легкие и полезные низкокалорийные перекусы, которые содержат около 30-40 ккал на порцию.
Эти варианты сладостей могут стать частью сбалансированного питания и позволят наслаждаться сладким, не перегружая рацион лишними калориями.
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