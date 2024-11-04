От фасоли до сельдерея: как разнообразить рацион без картофеля

Картофель составляет значительную часть нашего ежедневного рациона. Врач-эндокринолог Анна Кузнецова считает, что его можно и нужно заменять. К примеру, близкими картофелю по вкусовым и пищевым свойствам можно назвать батат, топинамбур, фасоль и сельдерей, сообщает Zakon.kz.

Специалист подчеркивает, у картофеля пищевая ценность составляет 80 килокалорий, а у батата – 86 килокалорий.

Однако, в отличие от картофеля, батат содержит на два грамма больше клетчатки (что считается неплохим показателем) и в нем больше медленных углеводов, которые не провоцируют резкого подъема сахара в крови.

Также, по словам эндокринолога, в батате содержится значительное количество кальция и магния, намного больше, чем в картофеле, витамина В6, а также существенное количество витамина А: в 100 граммах "сладкого картофеля" этого важного элемента для здоровья зрения, кожных покровов и стабилизации функции роста 200% от дневной нормы.

Поэтому для детей и подростков, которые активно растут, батат считается одной из лучших замен картофеля.

"Топинамбур считается суперфудом за счет высокого содержания инулина: это натуральный пребиотик, обладающий способностью стабилизировать микрофлору кишечника, тем самым улучшать метаболизм и препятствовать набору лишнего веса. Инулин в разных видах применяют при кишечных расстройствах и как вспомогательное средство при диабете для снижения уровня сахара в крови. Так что в определенном смысле топинамбур – это полезный антипод картофеля. Также в топинамбуре целый боекомплект полезных веществ: кальций, железо, магний, фосфор, натрий, медь, селен, фолат и холин". Анна Кузнецова

Фасоль, как отмечено в публикации РИА Новости, может заменить картофель в борще, щах, винегрете, начинках для рулетов и пирожков. Альтернативой картофельному пюре может стать лобио.

"Фасоль, как и все бобовые, можно назвать продуктом "два в одном". Она одинаково много содержит и белков, и углеводов. По количеству белка на 100 граммов фасоль близка к показателям говядины и курицы... Углеводная составляющая у фасоли тоже довольно высока, но по сравнению с картофелем у бобовых есть несколько преимуществ: во-первых, изрядное количество клетчатки (в картофеле ее совсем мало), широкий спектр витаминов В и минералов (железа, кальция, магния)". Анна Кузнецова

Еще одним вариантом замены картофеля Кузнецова назвала корень сельдерея. Он способствует выведению ненужной жидкости из организма. В составе сельдерея эфирные и жирные масла, органические кислоты – щавелевая, хлоргеновая. Он обогащен витаминами С, Е, К, А, группы В, а также кальцием, пурином, фосфором. Кроме того, он менее крахмалистый, чем картофель.

Сельдерей и картофель взаимозаменяемы практически во всех блюдах: в пюре, гратенах, рагу, супах. Его можно жарить с грибами, отварным добавлять в оливье или есть сырым.

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