Не требует подвигов и свершений: советы известного астролога на 5 ноября

Известный российский астролог и телеведущая Василиса Володина поделилась кратким прогнозом на сегодняшний день, 5 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в первой половине дня можно заняться рутинными делами и просто отдохнуть, а уже вечером – навестить родителей или сделать доброе дело.

"Луна сама по себе до 18:00 по Москве (до 20:00 по времени Астаны. – Прим. ред.) отправляет нас немного выдохнуть и заняться тем, что не требует подвигов и свершений – рутинные дела, закупка продуктов, починка вещей, сортировка, да и просто отдых – просмотр соцсетей, любимых каналов, дневной сон. Вечер – гораздо более продуктивный. Благодаря аспекту Луны с Сатурном все спорится и ладится пусть без радости, но с удовлетворением от сделанного и вполне ощутимым результатом. Самое время навестить родителей или помочь донести тяжелые пакеты бабушке из соседнего подъезда", – написала Василиса Володина в Telegram-канале.

С гороскопом на 5 ноября 2024 года для представителей всех знаков зодиакального круга можете ознакомиться здесь.