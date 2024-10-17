Сегодня нас будет потряхивать: гороскоп на 17 октября от Василисы Володиной

Известный российская астролог и телеведущая Василиса Володина поделилась гороскопом на сегодня, 17 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, "сегодня готовимся к тому, что нас будет потряхивать", так как Луна конфликтует:

с Марсом с 09:00 до 12:00 (с 11:00 до 14:00 по времени Астаны),

а потом с Солнцем с 12:00 до 14:00 (с 14:00 до 16:00 по времени Астаны).

"Самое время учиться не давать себя в обиду. Учимся не вестись на провокации, контролируем свои желания, расставляем приоритеты. Выдохнуть можно будет после 14:00 по Москве (после 16:00 по времени Астаны. – Прим. ред.) – холостая Луна пойдет на отдых, давая нам переосмыслить события, в чем-то взять паузу, побыть наедине с самим собой", – написала Василиса Володина в своем Telegram-канале.

Также астролог отметила, что в 23:00 (по времени Астаны в 01:00 18 октября) "может всплыть дополнительная информация по волнующему вопросу или назойливые мысли". При этом она рекомендует это игнорировать и ложиться спать.

"Чем больше моментов под контролем в такие сложные дни – тем лучше, поэтому следим за сменой "настроения" и обстановки по суперлунию", – заключила Василиса Володина.

Ранее мы писали, что четыре знака зодиака больше всех пострадают в суперлуние 17 октября 2024 года. Кто именно, читайте по ссылке.