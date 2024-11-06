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Какой водой не рекомендуется мыть полы

Какой водой не рекомендуется мыть полы, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 19:44 Фото: pixabay
По мнению специалистов, мытье полов горячей или очень теплой водой ухудшит результаты уборки, сообщает Zakon.kz.

Популярную ошибку домохозяек назвали российские эксперты по уборке, пишет lenta.ru

По словам специалистов, из-за горячей воды напольное покрытие будет очень быстро высыхать. Это приведет к тому, что бытовая химия останется на поверхности в виде налета и разводов.

"Если пол сильно загрязнен, применение горячей воды может быть оправдано, только вот после этого необходимо промыть поверхность прохладной водой, чтобы удалить остатки моющего средства и то, что слишком быстро высохло", – посоветовали эксперты.

Специалисты уточнили, что это применимо ко всем способам уборки: вручную, при помощи швабры, мопа или робота-пылесоса.

Ранее мы рассказали, действительно ли нужно проходить 10 тысяч шагов и спать 8 часов в сутки.

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