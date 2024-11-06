Какой водой не рекомендуется мыть полы

По мнению специалистов, мытье полов горячей или очень теплой водой ухудшит результаты уборки, сообщает Zakon.kz.

Популярную ошибку домохозяек назвали российские эксперты по уборке, пишет lenta.ru

По словам специалистов, из-за горячей воды напольное покрытие будет очень быстро высыхать. Это приведет к тому, что бытовая химия останется на поверхности в виде налета и разводов.

"Если пол сильно загрязнен, применение горячей воды может быть оправдано, только вот после этого необходимо промыть поверхность прохладной водой, чтобы удалить остатки моющего средства и то, что слишком быстро высохло", – посоветовали эксперты.

Специалисты уточнили, что это применимо ко всем способам уборки: вручную, при помощи швабры, мопа или робота-пылесоса.

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