Действительно ли нужно проходить 10 тысяч шагов и спать 8 часов в сутки
Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует взрослым уделять 150 минут умеренным или 75 минут интенсивным тренировкам каждую неделю, пишет Рамблер.
По словам доктора Гэвина Сандеркока, профессора спорта, реабилитации и физических упражнений в Университете Эссекса, если им следовать, то у вас будет на 11−15% меньше шансов умереть от чего-либо по сравнению с людьми, которые не занимаются спортом, а также примерно на 20% ниже будет вероятность умереть от сердечного приступа.
Однако доктор заметил, что это облегченная версия первых рекомендаций по активности от 1991 года. Они предусматривали 150 минут умеренной, но желательно интенсивной активности в дополнение к тому, что вы уже делаете, периодами не менее получаса за раз.
К "умеренным" упражнениям относят при этом ходьбу, стрижку газона и катание на роликах, к "интенсивным" – бег, плавание или аэробику.
8 часов сна в сутки
Научно доказано, что для взрослых оптимальное количество сна – это 7-8 часов в сутки. А детям, младенцам, подросткам требуется еще больше. Доктор Нилонг Вьяс, управляющий директор педиатрического консалтингового центра по сну Sleepless в Новой Зеландии и эксперт по медицинским обзорам в Sleep Foundation, говорит, что такое количество сна обеспечивает нормальную работу мозга.
Если же 7-8 часов сна в день вам не помогают, то попробуйте отказаться от электронных устройств хотя бы за час до сна. Так вы наверняка станете лучше высыпаться.
10 000 шагов в день
Это число было придумано производителем шагомеров для Олимпийских игр в Токио в 1964 году. Кроме того, различные трекеры активности могут неправильно истолковывать любое движение как шаг.
Одно исследование 2013 года показало, что в течение четырех недель те, у кого был шагомер, проходили больше, чем те, кому были даны цели по ходьбе в минутах. Хотя после этого время ходьбы участников снова начало уменьшаться. Так что, возможно, проще завести собаку, чтобы поддерживать этот прогресс.
Кроме того, доктор Гэвин Сандеркок рекомендует увеличивать в зависимости от возраста количество шагов на 15%. Научные работы доказали, что это действительно эффективно.
Также есть данные, подтверждающие, что пожилым для поддержания здоровья достаточно 6 тысяч шагов в сутки.
Алкоголь
В рекомендациях Великобритании отмечается, что взрослые могут употреблять не более 14 единиц алкоголя в неделю, которые распределены на три дня или больше. Сэр Ян Гилмор, председатель Альянса по вопросам здоровья от алкоголя в Великобритании и основатель Ливерпульского центра исследований алкоголя считает, что в этом случае ваши шансы умереть от болезни, связанной с алкоголем, –1 к 100 или меньше.
Многие люди не знают, что алкоголь связан с семью распространенными видами рака, включая рак груди и рак толстой кишки. Поэтому важно понимать: даже умеренное употребление спиртного вредит здоровью.
Баланс питательных веществ
Цифры на этикетках продуктов и пищевых добавок полезны в качестве приблизительного ориентира. Ориентируйтесь на них, чтобы избежать передозировки какого-либо вещества.
Доктор Сара Берри, доцент кафедры диетологии в Королевском колледже Лондона, отмечает, что большинство людей могут получать необходимые питательные вещества из еды. Исключения составляют беременные женщины, веганы и люди с определенными проблемами со здоровьем, которые следуют рекомендациям врача.
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