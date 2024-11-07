Названы самые завистливые знаки зодиака

Для кого-то чужие успехи – лучшая мотивация. А кто-то, наоборот, не чувствует воодушевления, и даже расстраивается, узнав о победах знакомых или друзей, сообщает Zakon.kz.

Эзотерик Инна Алексеева (Мишина) перечислила топ-5 самых завистливых знаков зодиака, которых точно не порадует чья-то удача.

По ее словам, известный своей страстной натурой Скорпион желает обладать всем и контролировать все. Он склонен к зависти, особенно когда ощущает угрозу своему положению или отношениям, пишет "Подмосковье сегодня".

Также среди завистников Алексеева назвала Львов. Представители этого знака зодиака любят быть в центре внимания и вовсе не радуются, когда кто-то пытается их затмить.

Тельцы, для которых ценны стабильность и материальный достаток, тоже могут завидовать людям с более комфортной и благополучной жизнью.

Рак, отличающийся эмоциональной привязанностью к своим близким, не любит, когда кто-то получает больше заботы и внимания, чем он.

Также эзотерик включила в число завистников амбициозных Овнов, которые не терпят конкуренции и стремятся во всем быть первыми.

Ранее астролог назвала знаки зодиака, представители которых полагаются лишь на себя.