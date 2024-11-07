Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Названы самые завистливые знаки зодиака

Самые завистливые знаки зодиака, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 10:06 Фото: рixabay
Для кого-то чужие успехи – лучшая мотивация. А кто-то, наоборот, не чувствует воодушевления, и даже расстраивается, узнав о победах знакомых или друзей, сообщает Zakon.kz.

Эзотерик Инна Алексеева (Мишина) перечислила топ-5 самых завистливых знаков зодиака, которых точно не порадует чья-то удача.

По ее словам, известный своей страстной натурой Скорпион желает обладать всем и контролировать все. Он склонен к зависти, особенно когда ощущает угрозу своему положению или отношениям, пишет "Подмосковье сегодня".

Также среди завистников Алексеева назвала Львов. Представители этого знака зодиака любят быть в центре внимания и вовсе не радуются, когда кто-то пытается их затмить.

Тельцы, для которых ценны стабильность и материальный достаток, тоже могут завидовать людям с более комфортной и благополучной жизнью.

Рак, отличающийся эмоциональной привязанностью к своим близким, не любит, когда кто-то получает больше заботы и внимания, чем он.

Также эзотерик включила в число завистников амбициозных Овнов, которые не терпят конкуренции и стремятся во всем быть первыми.

Ранее астролог назвала знаки зодиака, представители которых полагаются лишь на себя.

Читайте также

Гороскоп на сегодня
Астрологический прогноз на 7 ноября
Какой водой не рекомендуется мыть полы
Какой водой не рекомендуется мыть полы
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт, аудит, аудитор, юридическая проверка, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, квитанция, квитанции, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
Как алматинцам сменить тариф на электроэнергию на более выгодный
Ирина Капитанова
Интересное Гороскоп 2024 год Астрология
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки
Казахстанцам приходят уведомления об аресте имущества
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Нацбанк выступил с важным обращением из-за перехода на международный стандарт платежей
В Узбекистане сршедший с горы огромный камень раздавил машину с людьми
В Узбекистане сошедший с горы огромный камень раздавил машину с людьми
Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане
Дети возвращаются в темноте домой: глава Минтруда дала совет родителям школьников
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: