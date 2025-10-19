#АЭС в Казахстане
Советы

Астрологи назвали 5 знаков зодиака, которые стремятся зарабатывать сами

Деньги падают, свет, дизайн, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2025 05:30 Фото: pexels
Некоторые люди предпочитают не зависеть ни от кого, особенно в вопросах денег. Они не надеются на удачу и точно не полагаются на чужие финансы. Для них важно самостоятельно зарабатывать и управлять своими ресурсами, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail уверены: стремление к финансовой независимости во многом зависит от знака зодиака.

Козерог

Если кто-то и умеет достигать финансовой независимости с нуля, то это Козерог. Представители этого знака не ждут легких денег, они готовы работать, строить карьеру и терпеливо прокладывать путь к успеху. Козерог не ищет спонсоров и не надеется на богатого партнера. Напротив, мысль о том, что его обеспечивают, может вызывать у него раздражение.

Овен

Им важно чувствовать, что они могут позволить себе все, что захотят, без необходимости спрашивать разрешения. Этот знак обожает риск и смело идет в бизнес, новые проекты и амбициозные идеи. Финансовая независимость для Овна – это не только возможность жить так, как он хочет, но и способ проявить себя. Он не станет терпеть работу, которая его не устраивает, просто ради стабильности.

Скорпион

Представители этого знака зодиака стремятся к финансовой независимости не столько из-за любви к деньгам, сколько из-за желания контролировать свою жизнь. Они не терпят, когда кто-то диктует им условия, а зависимость от чужих средств для них – слабость. Скорпионы редко делятся своими планами, но в итоге оказываются среди тех, кто уверенно стоит на ногах.

Дева

Представители этого знака умеют обращаться с деньгами и не ждут, что кто-то обеспечит их будущую стабильность. Они аккуратны в тратах, осторожны в инвестициях и всегда имеют запасной план. Девы не гонятся за роскошью, но их способность к разумному управлению финансами позволяет им постепенно создавать надежную финансовую подушку.

Лев

Львы любят комфортную жизнь, но главное отличие этого знака в том, что он хочет обеспечивать себя сам. Они не просят, а зарабатывают, причем делают это с размахом. Лев не станет работать за копейки, его цель – большие доходы, которые позволяют жить достойно. Финансовая независимость в этом случае – это вопрос гордости. Они не терпят, когда кто-то вмешивается в их денежные дела или намекает на помощь.

Ранее астрологи перечислили знаки зодиака, которые не умеют возвращать долг.

Аксинья Титова
