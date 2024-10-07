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Как зависть отравляет жизнь Львам, Скорпионам и Стрельцам

Почему Львы, Скорпионы и Стрельцы чаще других завидуют, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 17:55 Фото: pxhere
Каждый знак зодиака в той или иной степени испытывает чувство зависти. Есть те, для кого чужие успехи являются мотивацией. Но есть и те, кого мысль о том, что на свете существует кто-то лучше них, сводит с ума, сообщает Zakon.kz.

Астрологи уверено заявляют, что именно Львы, Скорпионы и Стрельцы особенно подвержены зависти.

Львы известны своей страстью к роскоши и славе. Представители стихии Огня болезненно воспринимают чужие достижения. Несмотря на это, они с уважением относятся к сильным соперникам и извлекают уроки из борьбы за лидерство.

Скорпионы могут пойти на любую подлость ради собственной выгоды. Они нередко строят свое счастье на чужих неудачах, однако забывают, что все зло возвращается к ним. Это, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", лишь усиливает их зависть.

Стрельцы также склонны к зависти. Они не умеют радоваться чужим успехам и часто завидуют достижениям других, находя в этом несправедливость. При этом они могут не признавать свои чувства, что лишь усугубляет их внутреннее напряжение.

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Ранее сообщалось, что легкомысленными могут быть не только женщины. Астрологи назвали самых наивных мужчин по знаку зодиака. К примеру, Тельцов легко обвести вокруг пальца, Раки часто остаются без финансов, Рыбами без усилий можно манипулировать.

Кроме того, астрологи назвали пять представителей зодиакального круга, которые всегда уверены в своей правоте. Телец, Дева, Скорпион и Лев – именно они думают, что правда на их стороне, и потому вряд ли отступят.

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