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Как идеально вымыть зеркало

Как идеально вымыть зеркало, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 19:44 Фото: freepik
Эксперты предложили новый способ очистки зеркал, позволяющий избежать разводов на поверхности, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет портал "БелНовости".

Для приготовления раствора, как отмечают специалисты, требуется заварить чашку зеленого чая и добавить в нее чайную ложку соли. В полученной смеси необходимо смочить капроновые колготки, после чего протереть ими зеркало.

Завершающий этап – использование мягкой сухой ткани для устранения остатков жидкости, что помогает добиться безупречной чистоты.

Ранее стало известно, какой водой не рекомендуется мыть полы. Подробнее можно узнать здесь

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