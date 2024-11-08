Как идеально вымыть зеркало

Об этом пишет портал "БелНовости".

Для приготовления раствора, как отмечают специалисты, требуется заварить чашку зеленого чая и добавить в нее чайную ложку соли. В полученной смеси необходимо смочить капроновые колготки, после чего протереть ими зеркало.