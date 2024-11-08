Как идеально вымыть зеркало
Фото: freepik
Эксперты предложили новый способ очистки зеркал, позволяющий избежать разводов на поверхности, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет портал "БелНовости".
Для приготовления раствора, как отмечают специалисты, требуется заварить чашку зеленого чая и добавить в нее чайную ложку соли. В полученной смеси необходимо смочить капроновые колготки, после чего протереть ими зеркало.
Завершающий этап – использование мягкой сухой ткани для устранения остатков жидкости, что помогает добиться безупречной чистоты.
Ранее стало известно, какой водой не рекомендуется мыть полы. Подробнее можно узнать здесь.
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