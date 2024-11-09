Психолог рассказала, когда экономия становится нездоровой

Излишняя экономность может быть так же вредна и опасна, как и желание тратить деньги на все подряд. О том, как отличить бережливость от патологии, сообщает Zakon.kz.

По мнению специалистов, если экономия вместо средства достижения цели сама становится целью как таковой, то стоит обратить на это пристальное внимание. О том, как разделить понятия, рассказала в беседе с aif.ru психолог Светлана Комарницкая.

"Зависимость от денег и от самого процесса их накопления может сформироваться тогда, когда мы вместо того, чтобы откладывать на покупку нового автомобиля, собственную пенсию или на обучение детей, начинаем экономить просто так: на "черный день", на всякий случай или ради того, чтобы обладать определенной суммой денег. Как и любая иная зависимость, это делает нас не сильнее, как это может показаться со стороны, а слабее", – пояснила специалист.

Негативные последствия от вредной привычки экономить, по словам психолога, наступают очень быстро.

"Снижается качество жизни, так как желание побольше сэкономить заставляет делать выбор в пользу более дешевых товаров, которые, как правило, или менее полезны, или быстро выходят из строя, – уточнила она.

Психолог отметила, что при этом "под сокращение" часто попадает даже то, что человек может себе позволить. Едва ли не первыми жертвами такой экономии становятся расходы на увлечения и развлечения. Все это делает жизнь более однообразной, одинокой и несчастной.

"Скупость, как крайнее проявление экономии, непосредственно влияет не только на самого человека, но и на его окружение. Отказ от любых трат, кроме необходимых, желание все контролировать и ставить свои финансовые интересы выше чужих, разрушает старые связи и затрудняет формирование новых", – добавила Комарницкая.

Она отмечает, что отрицательное отношение к скупости в обществе формирует негативную репутацию человека и значительно ограничивает его возможности не только для общения или карьерного продвижения, но и для создания семьи.

"Как правило, и никакого плана будущего у такого человека нет: ему сложно представить себе условия, при которых придется расстаться со своими ресурсами, и цель, ради которой можно пожертвовать тем, что с таким трудом удалось сэкономить. Отсутствие финансовых целей делает будущее неопределенным, а это приводит только к росту тревожности и неудовлетворенности жизнью" – говорит психолог.

Если говорить в общем, подчеркнула эксперт, здоровая и нездоровая экономия базируются на разных типах мышления. В первом случае главным становится желание не только максимизировать ресурсы, но и наиболее эффективно их использовать, а во втором определяющий фактор – страх перед дефицитом.

"Для того чтобы избавиться от стремления к излишней экономии, надо изменить мышление. Без этого выстроить здоровые отношения с финансами вряд ли получится. Отказ от расходов и страх перед ними не имеет ничего общего с их планированием и учетом, так же, как страх потерять накопленное мало соотносится со взвешенным отношением к рискам и желанию приумножить свой капитал. Чтобы не впасть в крайность от излишней экономности и избежать всех ее негативных последствий, стоит помнить простую, но важную мысль: деньги не цель, а инструмент", – резюмировала специалист.

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