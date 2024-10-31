Экономия или транжирство: как найти баланс в расходах

Не всегда у всех правильно получается тратить деньги. Другим же очень знакомо понятие "экономить". К примеру, они могут отправиться в соседний район в магазин, потому что там есть продукция по акции. А иногда можно заметить, что стремление сэкономить выходит за грань, сообщает Zakon.kz.

Кандидат психологических наук Алексей Мелехин уточняет, что есть такие дисфункциональные слова, как "ужиматься", "ограничивать себя", "жертвовать чем-то". Уже из оборотов речи становится понятно, что такие стили поведения являются дисфункциональными и травмирующими.

"Наша психика функционирует в двух режимах – принцип удовольствия и принцип неудовольствия. Такое сочетание транжиристого поведения, когда надо все скупить, и в то же время мазохистских проявлений – потерпеть. В норме все это должно сочетаться в гармонии". Алексей Мелехин

По его словам, если говорить про шопоголизм или изменения, когда человек все скупает, транжирит, всегда надо понимать, в структуре чего это происходит.

Чаще всего такой сбой бывает в структуре депрессивного расстройства, когда человек пытается заполнить какую-то боль. Или человек за счет покупок хочет заполнить невостребованность, одиночество.

Что касается экономии, она может быть разной.

Например, как отмечено в публикации издания АиФ, способом наказать себя за что-то, вариантом подчеркивания, что человек чего-то недостоин. Кроме того, экономить многие могут из-за сверхжестких стандартов к самому себе.

Встречается экономия как чувство вины или стыда. Есть и экономия из зависти: когда посещает мысль, что у кого-то что-то есть, я начну экономить, и это будет у меня.

"Когда мы пытаемся оценить, не стала ли экономия патологической, надо понимать, что человек никогда не будет и не должен экономить на витальных, или базовых, потребностях. Он не должен переставать есть, чтобы сэкономить высвободившиеся деньги на что-то другое". Алексей Мелехин

Если вдруг, продолжает специалист, начинается именно такой вариант экономии, следует разбираться, из-за чего так случилось, что изменилось в психическом и психологическом благополучии человека, что он пошел на такую меру.

"Здоровая экономия – это когда человеку не приходится себя ущемлять и травмировать, ни одна цель такого не стоит", – заключил психоаналитик.

Несомненно, что сила человеческой мысли безгранична. Ранее психолог Таня Василькова заявила, что установки – не просто мысли, кружащиеся в голове. Это целый свод правил. Именно они, по ее словам, направляют нас по жизни.