Названы неожиданные продукты со скрытым содержанием сахара

Как оказалось, сахар может содержаться даже в самых неожиданных продуктах. Об этом рассказала завотделением медицинской профилактики Айгуль Арсланова, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, сегодня, когда забота о здоровом образе жизни становится приоритетом для многих, скрытое содержание сахара в продуктах питания вызывает большее беспокойство. Многие даже не подозревают, что любимые продукты, кажущиеся нам полезными или безопасными, могут содержать опасные для здоровья добавки.

Так, большое количество сахара содержится в йогуртах с добавлением фруктов и ягод. Так называемые "полезные" напитки, такие как смузи и коктейли, также могут содержать большое количество добавленного сахара, пишет Ufatime.

Консервы, например, сладкие соусы и приправы, также могут добавить немало лишних калорий в наше меню. Не стоит забывать и о хлебобулочных изделиях: даже если хлеб выглядит здоровым и цельнозерновым, он может содержать сахар, необходимый для улучшения вкуса и продления срока хранения. Зачастую готовые завтраки – мюсли и гранола – также оказываются сахарными ловушками.

По словам Айгуль Арслановой, существует множество альтернатив, которые помогут сократить потребление сахара.

"Например, вместо обычного сахара можно использовать стевию, которая обладает природной сладостью без калорий. Алоэ вера, известное своими целебными свойствами, также может заменить сахар в различных десертах. Его гель не только придает сладость, но и обогащает блюда витаминами и минералами", – отметила она.

Ранее директор Российской детской клинической больницы Минздрава России, профессор Елена Петряйкина рассказала, почему важно контролировать сахар при диабете.