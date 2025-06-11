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Советы

Эксперт удивила неожиданными свойствами обычного продукта

соль, свойства, здоровье, врач, вред, ученые, еда, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 11:18 Фото: pxhere
Нутрициолог Наталья Фарисеева рассказала о неожиданных свойствах пищевой соли. По ее словам, соль помогает преодолевать депрессию и нормализовать уровень сахара в крови, сообщает Zakon.kz.

Специалист также подчеркивает, что этот продукт необходим для полноценного пищеварения, так как стимулирует выработку соляной кислоты в желудке.

Далее она приводит доказательства ученых о том, что соль – это важный элемент для людей с диабетом, так как она балансирует уровень сахара в крови и снижает таким образом потребность в инсулине.

"Доказано, что соль обладает антидепрессантными свойствами", – цитирует врача издание NEWS.ru.

Стоит отметить, суточная норма соли не должна превышать шести граммов, так как ее избыток может навредить здоровью.

По словам эксперта, лучше избегать продуктов с высоким содержанием этого минерала, таких как кетчуп, майонез, чипсы и колбасные изделия.

"Как альтернативу можно использовать лимонный сок, чеснок или перец. Можно заменить обычную соль на соль с низким содержанием натрия – половина натрия и половина калия", – заключила Фарисеева.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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