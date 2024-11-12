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Почему важно контролировать сахар при диабете: потеря памяти, слепота и другие риски

Диабет без лечения грозит страшными последствиями, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 09:57 Фото: pxhere
У пациента при плохом контроле сахарного диабета и без соответствующего лечения могут развиться сосудистые повреждения, которые поражают глаза, почки и другие органы. Также возможно снижение умственных способностей, сообщает Zakon.kz.

Директор Российской детской клинической больницы Минздрава России, профессор Елена Петряйкина подчеркивает, что при плохом контроле над заболеванием последствиями сахарного диабета являются хроническая гипергликемия и метаболические нарушения.

Петряйкина отмечает, что без соответствующего лечения такие состояния прогрессируют и приводят к слепоте, почечной недостаточности, снижению умственных способностей и памяти, потери чувствительности пораженных конечностей или выраженному болевому синдрому.

По ее словам, острые осложнения могут возникать при сахарном диабете первого типа – гипо- и гипергликемические комы.

"Такие состояния требуют оказания незамедлительной медицинской помощи, госпитализации в стационар и крайне опасны своими последствиями".Елена Петряйкина

Выявление сахарного диабета первого типа на ранней стадии, как сказано в публикации издания РИА Новости, существенно упрощает компенсацию заболевания и предотвращение осложнений.

Сегодня для лечения заболевания применяется инсулинотерапия.

В продолжении специалист добавляет, что при сахарном диабете второго типа ранняя диагностика позволяет в ходе дальнейшего лечения отказаться от медикаментозной поддержки, если пациент придерживается правильного и рационального питания, занимается достаточным количеством физической активности, умеет самостоятельно проводить мониторинг и поддерживать уровень глюкозы в пределах нормы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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