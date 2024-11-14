Сегодня удачный день: гороскоп на 14 ноября

Астрологи составили гороскоп на 14 ноября 2024 для всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен. Ваша задача – взять сегодняшний день и, как некогда рекомендовал великий скульптор, отсечь от него все лишнее. Чем раньше поутру вам удастся таким образом его распланировать, тем удачнее он сложится.

Телец. Сегодня удачный день, чтобы одним махом разобраться с немалым количеством отложенных до лучших времен дел. Если же вечером, в порядке отдохновения от трудов праведных, вам захочется осчастливить кого-нибудь своим присутствием — не сомневайтесь, вас будут рады видеть.

Близнецы. Вы склонны требовать от жизни и от себя заодно слишком много. Не стоит так расходовать себя, удовольствие от жизни вполне можно растянуть.

Рак. Незаконченных дел всегда хватает, но сегодня лучше начать что-нибудь новое. Правда, ваше начинание может вызвать негативную реакцию близких.

Лев. Сегодняшний день хорош для преподнесения подарков. Они будут приняты с восторгом, в чем бы они ни заключались.

Дева. Сегодня у вас будет достаточно времени, чтобы заняться усовершенствованием достигнутого. Тщательно отшлифованный результат вашего труда будет оценен куда выше, чем нечто, сляпанное на скорую руку.

Весы. Сегодняшний день должен быть исключительно хорош. Жаль, что он не будет длиннее, чем остальные.

Скорпион. Если вы играете на бирже, то это ваш день. Если нет, и разного рода спекуляции не являются вашей профессией, постарайтесь воздержаться от манипулирования финансами.

Стрелец. Зачем пытаться улучшить то, что и так хорошо работает. Не ищите добра от добра же – рискуете остаться при разбитом корыте.

Козерог. Те, кого вы любите, сегодня могут стать абсолютно невыносимыми. Никому другому вы, возможно, не простили бы подобных выходок, но в данном случае даже обидеться как следует не дадут.

Водолей. Не стоит начинать играть в игры, не удосужившись досконально изучить их правила, ибо последствия могут оказаться весьма печальными.

Рыбы. Сегодня у вас может появиться новое хобби, а возможно и увлечение. Воспользуйтесь преимуществами, которые оно вам даст, когда-нибудь эти навыки вам очень пригодятся.

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