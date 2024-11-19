День соблазнов: гороскоп на 19 ноября

Астрологи составили гороскоп на 19 ноября 2024 года для всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

Ничего особенного вроде бы не происходит, но настроение у вас просто отличное, а это значит, что день в целом будет очень приятным. Возможны удачные совпадения, которые вы сможете использовать в своих интересах, случайные встречи, одна из которых положит начало новым отношениям.

Телец

Сложный противоречивый день, в течение которого Тельцам будет очень трудно сохранять спокойствие. Возможны разногласия с близкими, споры из-за пустяков быстро принимают более серьезный характер. Не пытайтесь скрыть то, что вас действительно беспокоит за намеками и недомолвками. Говорить нужно прямо, даже если это нелегко.

Близнецы

Этот день связан с искушениями, проверкой ваших чувств на прочность. Соблазнов много и противостоять им не легко, но вы принимаете верные решения и не идете на поводу у своих слабостей и капризов. Не надейтесь, что все как-то уладится само собой: вам придется потрудиться, чтобы восстановить мир.

Рак

Для Раков это благоприятный день, позволяющий и время отлично провести, и поставленных целей добиться в кратчайшие сроки. Возможна неожиданная встреча с человеком, которого вам в последнее время очень не хватало. Доверяйте своей интуиции во всем: она очень сильна. Жизненный потенциал высок, недомогания вам не грозят.

Лев

Стоит приложить совсем немного усилий, и вы сделаете этот день ярким и запоминающимся. Он отлично подходит Львам для посещения светских мероприятий. Во второй половине дня возможны новые знакомства, но начинающиеся отношения едва ли вскоре примут серьезный характер. Жизненный потенциал высок, серьезной угрозы для здоровья нет.

Дева

День будет складываться удачно, звезды обещают порадовать вас приятными совпадениями и интересными возможностями. Очень кстати окажется помощь родителей, которую вы получите без промедления. Удается урегулировать давние семейные разногласия, и о спорах, нарушавших гармонию, можно спокойно забыть. Порадуют и развеселят светские мероприятия, вы отлично проведете время, даже если окажетесь в малознакомой компании.

Весы

У Весов день складывается непросто. Неожиданно осложняются отношения с дальними родственниками, не удается найти приемлемое для всех решение вопросов, касающихся финансов и имущества. Вам придется бороться за свои интересы, рискуя кого-то обидеть не на шутку. К счастью, самые близкие люди будут на вашей стороне.

Скорпион

Вы не расположены к новым знакомствам, но с удовольствием проводите время в кругу близких людей. Можно принимать гостей, организовывать вечеринки и праздники – с этим вы отлично справляетесь. Вы можете позволить себе какие-то незапланированные радости, даже если они будут связаны с расходами.

Стрелец

Спокойный день, отлично подходящий Стрельцам для разговоров о прошлом и подведения итогов. Можно вернуться к ранее начатым делам и довести их до конца. Вероятно восстановление отношений с людьми, которые когда-то открыли перед вами заманчивые перспективы. Избегайте навязчивых вопросов, не настаивайте на диалоге, если видите, что ваш собеседник не готов к нему.

Козерог

День подходит Козерогам для творческих занятий, поиска новых способов самовыражения. Вам будет не трудно найти общий язык с близкими, хотя порой они будут позволять себе весьма бестактные замечания. Неловкую ситуацию вам удается разрядить шуткой, острые углы – сгладить, атмосферу в целом – сделать гармоничной и приятной для всех. Так что именно благодаря вам этот день становится все лучше и лучше.

Водолей

Ничего выдающегося не происходит, день проходит вполне сносно. Вам удается завести приятные знакомства, весело провести время в хорошей компании. Возможно начало романтических отношений, которые не будут продолжаться долго, но принесут много радости. Семейные дела требуют от Водолеев внимания; к счастью, близкие готовы прислушаться к вашему мнению и принять его.

Рыбы

Для Рыб этот день будет непростым. Воздержитесь от незапланированных поездок, они принесут больше суеты, чем позитивных эмоций. Для решения возникших проблем могут потребоваться серьезные расходы. Вы поступите мудро, если не станете тратить деньги на пустяки.

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