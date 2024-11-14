Диетолог раскрыла секрет стройности Людмилы Гурченко

Российский диетолог Лариса Никитина раскрыла секрет стройности актрисы Людмилы Гурченко, которая оставалась в отличной форме, избегая строгих диет, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Ura.ru Никитина рассказала, что Гурченко придерживалась дробного питания, питаясь пять раз в день небольшими порциями. Главное правило актрисы — употреблять любой продукт в минимальном количестве: один кусочек торта, одна котлета, одно яблоко.

Гурченко не отказывалась от сладкого и начинала утро с одной конфеты, а также избегала трансжиров, предпочитая овощи и белковую пищу вместо макарон с мясом. Диетолог подчеркнула, что актриса никогда не испытывала пищевого стресса и ела все, что хотела, соблюдая меру.

Ранее врач-диетолог предупредила, что пропуск завтрака угрожает здоровью.

