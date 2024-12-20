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Культура и шоу-бизнес

Филипп Киркоров в новогоднюю ночь перевоплотится в Людмилу Гурченко

ТНТ, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 05:56 Фото: Instagram/fkirkorov
31 декабря на ТНТ король российской эстрады примерит на себя легендарную роль Людмилы Гурченко, сообщает Zakon.kz.

ТНТ снова вернул в свои новогодние проекты Филиппа Киркорова. Так в новом фильме "Небриллиантовая рука" он исполнит трек Элджея и Федука "Розовое вино", а затем примерит на себя легендарную роль Людмилы Гурченко из фильма "Любовь и голуби".

Другая звездная роль из этого фильма досталась Тане из сериала "СашаТаня".

Таким образом, Киркоров после голой отмены снова на всех телеэкранах и новогодних огоньках страны.

На днях его единственная экс-падчерица 53-летняя Кристина Орбакайте исполнила отрывок новой песни на берегу океана.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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