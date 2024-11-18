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Известный астролог назвала знаки зодиака, которым судьба преподнесет подарки до конца года

Тамара Глоба, известный астролог, гороскоп, удача до конца года, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 09:31 Фото: YouTube/Тамара Глоба
Известный астролог Тамара Глоба назвала три знака зодиака, представители которых до конца 2024 года окажутся под особым покровительством звезд, сообщает Zakon.kz.

Она уверена, что космические энергии выстроятся таким образом, что судьба преподнесет этим счастливчикам самые желанные подарки. Время станет поворотным в их жизни.

Близнецы

Тамара Глоба подчеркивает, что представители этого знака получат неожиданный подарок судьбы. Особенно благоприятными станут последние месяцы года. Ноябрь принесет важные знакомства и перспективные проекты, а декабрь ознаменуется существенным финансовым прорывом. Возможно повышение по службе или успешное начало собственного дела, пишет ProГород.

Водолей

Водолеи окажутся в центре счастливых событий. Их ждет исполнение давней мечты, связанной с личной жизнью или профессиональной сферой. Звезды благоволят смелым начинаниям и творческим проектам. Особенно удачным станет период с середины ноября по конец декабря.

Скорпион

Они получат долгожданное признание и вознаграждение за прошлые труды. Судьба преподнесет приятный сюрприз в виде неожиданного наследства или крупного денежного поступления. В личной жизни возможны кардинальные перемены к лучшему.

Для максимальной реализации благоприятных возможностей Тамара Глоба советует:

  • быть открытыми новым возможностям;
  • доверять интуиции;
  • не бояться перемен;
  • проявлять инициативу в важных делах;
  • уделять внимание духовному развитию.
"Даже если ваш знак не входит в число особых счастливчиков, помните, что каждый человек способен привлечь удачу своим позитивным настроем и целеустремленностью", – добавила Глоба.

Она рекомендует всем знакам зодиака использовать этот период для закладки фундамента будущих свершений и активного движения к намеченным целям.

О том, что ждет представителей всех знаков зодиака сегодня, 18 ноября, можно узнать здесь.

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