Соберите свои эмоции: гороскоп на 18 ноября

Астрологи составили гороскоп на 18 ноября 2024 года для представителей всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен. Всякий ребенок нуждается в признании, ему стоит время от времени показывать, насколько он замечателен. Это касается и ребенка, живущего внутри вас.

Телец. Сегодня вы будете очень удачливы. Основная задача будет в том, чтобы не зарваться и не решить, что так будет всегда.

Близнецы. Будьте открыты для всевозможных альянсов – совместные действия сегодня легко координируемы и просто обязаны быть успешными. Однако не позволяйте своему партнеру забыть о ваших личных интересах, ибо он может увлечься собственными.

Рак. Сегодня вы будете разрываться между желанием многое изменить и боязнью потерять то, что имеете. Ищите золотую середину.

Лев. Сегодня вас может одолеть совершенно неоправданное чувство вины. Ваши действия могут не соответствовать чьим-то понятиям о правильности, но это не означает, что они дурны и неприемлемы в данной ситуации.

Дева. Обычно довольно гармоничные отношения могут сегодня перейти в неустойчивое состояние. Не переборщите, стараясь утихомирить страсти, ситуация чревата переходом в затяжной конфликт.

Весы. Вы сегодня будете настолько ярки и громогласны, что окружающие просто не смогут не заметить вас, сколь бы велико ни было их желание проигнорировать ваше присутствие.

Скорпион. Соберите все свои эмоции и бросьте их на борьбу с текущим делом. Больше они все равно ни на что не годятся.

Стрелец. Закончите сегодня то, чего еще не успели сделать, завтра вас будут ждать совершенно иные заботы. Не успеете – придется двигаться вдвое активнее.

Козерог. Сегодня ваши внимание и сосредоточенность будут все время стремиться разбежаться во все стороны. По крайней мере, день получится веселым и немножко бесшабашным.

Водолей. Никакие отношения не могут быть построены на кабальной зависимости. Дайте свободу своему партнеру и насладитесь ею сами.

Рыбы. Если сегодня кто-то станет говорить вам касательно избыточного/недостаточного веса, невнимания к собственному внешнему виду и прочая и прочая – не слушайте этого человека. И уж ни в коем случае не огорчайтесь.

Полый гороскоп на эту неделю, с 18 по 24 ноября.