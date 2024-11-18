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Кому нельзя есть шоколад

Кому нельзя есть шоколад, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 15:41 Фото: unsplash
Российский врач-эндокринолог Кристина Подорожнюк рассказала, сколько шоколада можно съесть в день, чтобы не навредить организму, а также перечислила тех, кому он категорически противопоказан, сообщает Zakon.kz.

В беседе с РИА Новости 18 ноября 2024 года специалист отметила, что одна полоска шоколада в день не принесет особо сильного вреда.

"Если переедать его и употреблять в большом количестве, то это, как минимум, может привести к ожирению, к избыточной массе тела, проблемам с печенью. И как раз таки вот этим людям, которые имеют ожирение, заболевания печени, сахарный диабет или артериальную гипертонию, повышенный холестерин в крови, им нужно жестко контролировать количество съеденного сладкого, в том числе шоколада", – подчеркнула Кристина Подорожнюк.

Врач считает, что этот продукт не должен быть каждый день в рационе.

Она предупредила, что, употребляя шоколад, не стоит забывать о его калорийности: в 100 гр. содержатся примерно от 500 до 600 килокалорий. При этом порядка 30 гр. шоколада в день будет наиболее безопасной дозой.

Так как в темном шоколаде содержится меньше сахара, по словам эндокринолога, предпочтение следует отдавать именно ему.

"Шоколад – это тоже продукт, который заслуживает быть в рационе человека, но только в определенном количестве и качестве соотношения. Можно употреблять и молочный, и белый, и темный шоколад. Шоколад полезен тем, что содержит в себе микроэлементы, в нем может содержаться и магний, и витамины, и фосфор. В состав шоколада входят какао-масло, какао-бобы. Они также способствуют выработке в организме серотонина, дофамина – это гормон счастья, удовольствия, радости, и его вкус тоже имеет значение", – заключила Кристина Подорожнюк.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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