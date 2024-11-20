Астрологи пообещали фантастические перемены до Нового года трем знакам зодиака

В преддверии Нового года астрологи прогнозируют, что период до его прихода окажется для некоторых по-настоящему волшебным, сообщает Zakon.kz.

Особенно приятным время окажется для нескольких знаков китайского зодиака. Так, удачу в любви, карьере и финансах стоит ждать рожденным в годы Крысы, Кота и Козы. Эти везунчики смогут полностью расслабиться и не тревожится о том, на какие деньги покупать новогодние подарки и с кем отмечать праздник.

Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

До Нового года представители знака будут чувствовать себя прекрасно во всех отношениях. Со всех сторон Крысам будут поступать подарки, премии и прочие бонусы. Все дело в том, что более ранние идеи знака нашли свое успешное воплощение, что помогло Крысе и ее команде получит профессиональный рост и неплохую прибыль. Время также походит для инвестиций и новых знакомств, включая личные.

Кот – Кролик (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Положительная атмосфера будет царить и в жизни Кроликов. Знак будет особенно удачлив в партнерской сфере, неважно, идет ли речь о союзниках на работе или партнеров в личной жизни. Обаяние Кота будет расти все больше, чем меньше дней останется до наступления Нового года. Главным советчиком знака в это время станет интуиция Кроликов.

Коза (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Невероятные и зажигательные представители созвездия окажутся в центре внимания и смогут получить немало бонусов от постоянного светского общения. Козы внезапно почувствуют, что полны энергии и готовы к любым перипетиям судьбы, потому что полны уверенности в себе. Момент отлично подходит для планирования будущих расходов и примерки планов.

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