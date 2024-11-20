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Астрологи пообещали фантастические перемены до Нового года трем знакам

Гороскоп на сегодня, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 04:33 Фото: pixabay
В преддверии Нового года астрологи прогнозируют, что период до его прихода окажется для некоторых по-настоящему волшебным, сообщает Zakon.kz.

Особенно приятным время окажется для нескольких знаков китайского зодиака. Так, удачу в любви, карьере и финансах стоит ждать рожденным в годы Крысы, Кота и Козы. Эти везунчики смогут полностью расслабиться и не тревожится о том, на какие деньги покупать новогодние подарки и с кем отмечать праздник.

Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

  • До Нового года представители знака будут чувствовать себя прекрасно во всех отношениях. Со всех сторон Крысам будут поступать подарки, премии и прочие бонусы. Все дело в том, что более ранние идеи знака нашли свое успешное воплощение, что помогло Крысе и ее команде получит профессиональный рост и неплохую прибыль. Время также походит для инвестиций и новых знакомств, включая личные.

Кот – Кролик (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

  • Положительная атмосфера будет царить и в жизни Кроликов. Знак будет особенно удачлив в партнерской сфере, неважно, идет ли речь о союзниках на работе или партнеров в личной жизни. Обаяние Кота будет расти все больше, чем меньше дней останется до наступления Нового года. Главным советчиком знака в это время станет интуиция Кроликов.

Коза (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

  • Невероятные и зажигательные представители созвездия окажутся в центре внимания и смогут получить немало бонусов от постоянного светского общения. Козы внезапно почувствуют, что полны энергии и готовы к любым перипетиям судьбы, потому что полны уверенности в себе. Момент отлично подходит для планирования будущих расходов и примерки планов.

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