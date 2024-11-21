Делай, как цапля: простой тест определения возраста
В Центре общественного здоровья Уфы подсказали, что нужно принять "позу цапли" – встать на одну ногу, дальше следует запустить секундомер и закрыть глаза.
Специалисты утверждают: чем меньше человек удерживает равновесие, тем выше у него риск преждевременной смерти.
Показатели, на которые стоит ориентироваться:
- 43 секунды – норма в возрасте 18-39 лет;
- 40 секунд – норма в возрасте 40-49 лет;
- 37 секунд – норма в возрасте 50-59 лет;
- 30 секунд – норма в возрасте 60-69 лет;
- 18–19 секунд – норма в возрасте 70-79 лет.
Почему сохранять равновесие с годами труднее
Во-первых, мышцы теряют силу, поэтому поддерживать устойчивость тяжелее.
Во-вторых, мозгу с возрастом "сложнее обрабатывать сигналы о положении тела в пространстве".
В-третьих, из-за малоподвижного образа жизни снижается активность и ухудшаются навыки баланса.
В-четвертых, на баланс влияют проблемы со зрением и вестибулярным аппаратом.
Ранее сообщалось, что ученые разработали концепцию "локального времени", позволяющую описывать его течение в различных физических системах.