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Делай, как цапля: простой тест определения возраста

Делай, как цапля: простой тест определит возраст, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 12:30 Фото: pixabay
Раскрыт тест на определение биологического возраста. Не нужны ни лаборатория, ни больница. А главное, он бесплатный. Этот способ основан на неврологической пробе Ромберга, сообщает Zakon.kz.

В Центре общественного здоровья Уфы подсказали, что нужно принять "позу цапли" – встать на одну ногу, дальше следует запустить секундомер и закрыть глаза.

Специалисты утверждают: чем меньше человек удерживает равновесие, тем выше у него риск преждевременной смерти.

Показатели, на которые стоит ориентироваться:

  • 43 секунды – норма в возрасте 18-39 лет;
  • 40 секунд – норма в возрасте 40-49 лет;
  • 37 секунд – норма в возрасте 50-59 лет;
  • 30 секунд – норма в возрасте 60-69 лет;
  • 18–19 секунд – норма в возрасте 70-79 лет.

Почему сохранять равновесие с годами труднее

Во-первых, мышцы теряют силу, поэтому поддерживать устойчивость тяжелее.

Во-вторых, мозгу с возрастом "сложнее обрабатывать сигналы о положении тела в пространстве".

В-третьих, из-за малоподвижного образа жизни снижается активность и ухудшаются навыки баланса.

В-четвертых, на баланс влияют проблемы со зрением и вестибулярным аппаратом.

Ранее сообщалось, что ученые разработали концепцию "локального времени", позволяющую описывать его течение в различных физических системах.

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