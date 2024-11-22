Работа и отношения: астрологический прогноз на 23 ноября

Астрологи составили гороскоп на 23 ноября 2024 года для всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

У Овнов восстанавливается равновесие в семье, близкие уже не осыпают вас упреками и не выдвигают невыполнимых требований. Неожиданно напомнит о себе человек, к которому вы когда-то испытывали сильные чувства. В ваших силах будет дать отношениям второй шанс или, напротив, поставить в них финальную точку.

Телец

Возможны разногласия с коллегами-женщинами, трудновато придется Тельцам, находящихся в подчинении у представительниц прекрасного пола. Вы доверчивы, открыты для общения, рады любым знакам внимания. Это помогает заводить знакомства, но, увы, делает вас совершенно беззащитными перед людьми, способными на аморальные поступки.

Близнецы

Для Близнецов это удачный день. Вы благополучно завершаете то, что было начато ранее, и приступаете к новым проектам, обещающим получение прибыли в ближайшее время. Везет вам и в любви. Этот день очень щедр на встречи и знакомства. Находящимся в поиске своей "половинки", будет из кого выбрать. А влюбленным представителям знака будет не трудно найти общий язык с близким человеком.

Рак

Ракам будет нелегко. Это день напряженный и сложный, требующий собранности, а также молниеносной реакции на внезапно открывающиеся обстоятельства. Вы делаете много полезного, важного и нужного, проявляете храбрость и благородство, но этого никто не замечает. Более того, люди, ради которых вы трудитесь в поте лица, предъявляют к вам все более высокие требования.

Лев

Это не самый удачный день, но все же вполне благоприятный. Львам можно заниматься любыми делами, к которым лежит душа, или со вкусом побездельничать, если именно это представляется вам заманчивым. Конкуренты и недоброжелатели не в силах навредить вам, да и завистники совершенно безобидны. Неплохой день для встреч с людьми, которые давно вас знают.

Дева

Этот день значительно лучше и удачнее предыдущего. Этим можно воспользоваться, чтобы довести до конца дела, начатые накануне, или реализовать планы, которые пришлось отложить. У Дев возможны приятные встречи во второй половине дня, в том числе – незапланированные и неожиданные. Вы принимаете подарки судьбы с достоинством, тем самым завоевывая еще большую благосклонность звезд.

Весы

Этот день для Весов будет довольно трудным. Вопросы, которые вы считали решенными, вновь требуют внимания, к тому же выясняется, что в прошлый раз вы делали не то и не так. Только сила характера и стоицизм помогают вам сохранить веру в себя, не погрязнуть в болоте уныния и сожалений о том, что давно осталось в прошлом.

Скорпион

День не выглядит особенно многообещающим или перспективным. Скорпионам воздается по заслугам, но не более того. Приходится потрудиться, чтобы опередить конкурентов. К счастью, они не прибегают к нечестным методам, так что вы можете не опасаться ударов исподтишка. Вероятно урегулирование конфликтов с руководством. Самые ловкие смогут найти влиятельных покровителей.

Стрелец

Удачный день с деловой точки зрения – у Стрельцов будет масса возможностей упрочить свое профессиональное положение и увеличить доходы. Не исключены и приятные находки, возвращение ценных вещей, неожиданные денежные поступления. Да и в личных отношениях влияние позитивных тенденций очень сильно, хотя здесь рассчитывать следует в большей степени не на везение, а на здравый смысл и умение разбираться в людях.

Козерог

Скоро вам удастся реализовать план, на который вы возлагаете большие надежды. Этот день отлично подходит для любых приготовлений, предварительных обсуждений. Козерогам можно планировать поездки и путешествия – они помогут вам достичь поставленных целей и получить позитивные эмоции. Хороший день для общения с друзьями и родственниками, любой совместной деятельности.

Водолей

Стройте планы (по возможности – реалистичные), обсуждайте вопросы, касающиеся долгосрочного сотрудничества, делайте инвестиции. Радует взаимопонимание с членами семьи, изредка вспыхивающие ссоры столь несерьезны, что их можно просто не принимать во внимание. Вы получите поддержку старших родственников, если она вам понадобится.

Рыбы

Вы неплохо ладите с домашними, стараетесь избегать конфликтов и не переходите на личности, если возникают споры. Но приходится постоянно быть начеку, расслабиться удастся только вечером, когда позитивные тенденции окончательно и бесповоротно возьмут верх над негативными.

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