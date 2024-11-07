Астрологический прогноз на 7 ноября

Астрологи составили гороскоп на 7 ноября 2024 года. В этот день представителям всех знаков понадобится умение ладить с людьми, сообщает Zakon.kz.

Овен

Умение находить общий язык с людьми становится вашим преимуществом: именно благодаря ему вы справляетесь со многими сложными ситуациями. Ведь сегодня вы легче, чем в другие дни, поддаетесь на манипуляции, проявляете даже большую уступчивость, чем обычно.

Телец

Очень неблагоприятный день с профессиональной точки зрения. Приходится даже не отступать, а бежать с поля боя, на котором вы потерпели поражение. Ваши высказывания противоречивы, поступки – необдуманны, но тому, кто попытается обратить на это ваше внимание, придется очень несладко. Лишь в самом конце дня ваше настроение улучшится.

Близнецы

Подходящий день для коммерческой деятельности, вам удается заключать на удивление выгодные сделки. А вот творческий потенциал невысок. Идеи, приходящие вам в голову, не так хороши, как кажется, поэтому и реакцию у окружающих вызывают весьма сдержанную. Однако не торопитесь окончательно отказываться от своих планов: возможно, их достаточно будет слегка скорректировать.

Рак

День будет очень плодотворным, если вы не станете обращать внимания на критику коллег (она, скорее всего, вызвана банальной завистью) и сосредоточитесь на решении текущих вопросов. Будьте терпеливы с близкими: ваша горячность может стать причиной серьезных конфликтов. Ракам родителям будет нелегко поладить с детьми. Решение некоторых домашних проблем потребует серьезных расходов.

Лев

Деловые встречи, обсуждение важных вопросов планируйте на середину дня: именно в это время ваши слова будут особенно убедительны, а обаяние – неотразимо. Несмотря на некоторые разногласия с близкими, Львам удается сохранить мир в семье. Появляются новые задачи, решить которые можно лишь совместными усилиями – это способствует укреплению отношений.

Дева

С профессиональной точки зрения день умеренно благоприятен. Главное – не расслабляться: если вы хорошо себя зарекомендуете, то вскоре ваши доходы увеличатся. День не обещает серьезных перемен в личной сфере, однако возможность приятно провести время в хорошей компании у вас будет. Приятно, что окружают вас люди, понимающие и разделяющие ваши интересы.

Весы

День порадует Весов неожиданными денежными поступлениями, ценными подарками. Предпринимателям он обещает выгодные сделки, победы в юридических сражениях. Неожиданное стечение обстоятельств привлечет ваше внимание к человеку, которого вы раньше не замечали или недооценивали. Отношения, которым вы не придавали значения, становятся более серьезными.

Скорпион

Скорпионам можно использовать эту ситуацию для укрепления своих позиций, обсуждать вопросы, касающиеся повышения заработной платы и карьерного роста, однако не следует слишком спешить. Если требования ваши не будут слишком высокими, им охотнее пойдут навстречу. Вероятны разочарования личного характера, не исключено, что вас очень огорчат какие-то известия, касающиеся любимого человека. Не принимайте важных решений сгоряча.

Стрелец

Не торопитесь: у вас есть время все спокойно обдумать, еще раз изучить ситуацию, взвесить все "за" и "против". Поддержка и понимание близких помогают Стрельцам не попасть в эмоциональную "яму", сохранить хорошее настроение или, по крайней мере, избежать уныния. Восстановлению душевного равновесия способствуют разнообразные творческие занятия.

Козерог

Благоприятный день с профессиональной точки зрения. У Козерогов будет возможность проявить себя с лучшей стороны, не исключен заметный карьерный рост. Вы охотно завязываете знакомства, даже проявляете некоторую неразборчивость в контактах. Это не является особенно опасным, однако на окружающих ваше легкомыслие произведет крайне неприятное впечатление.

Водолей

Борьба с теми и другими утомительна, поэтому ошибкой будет рассчитывать на какие-то выдающиеся достижения в этот день. Желательно участие в светской жизни, посещение общественных мероприятий. Вам нравится быть на виду, вы получаете массу комплиментов. Возможны интересные знакомства. Будьте искренни, и отношения, начинающиеся в этот день, украсят вашу жизнь.

Рыбы

Благодаря настойчивости и решительности Рыбам удается одержать победу над конкурентами, перед вами открываются заманчивые перспективы. Одинокие представители знака могут рассчитывать на начало новых романтических отношений, которые вскоре приведут к браку. Семейные отношения гармоничны. Влюбленные получат массу удовольствия от совместного отдыха.

Ранее психолог рассказал, как выстроить границы с требовательными родителями.

